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海軍否認預推共艦位置預推說 強調周延掌握海、空目標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍「蒼穹遠程機動雷達車組」。記者洪哲政/攝影
海軍「蒼穹遠程機動雷達車組」。記者洪哲政/攝影

外傳聯成系統監控共軍艦船位須以預推掌握的說法，海軍司令部否認。海軍表示，對於台灣周遭海空域目標，海軍均依聯合情監偵處置規定及程序周延掌握。

媒體報導引述海軍內部人士說法，面對擾我海防的共軍軍艦，我海軍艦艇及岸置雷達站常以預推船位方式，向作戰單位回報共艦位置，掩蓋無法精準掌握位置的事實，一旦狀況緊急必發射岸置雄風反艦飛彈摧毀對方，勢必導致飛彈無法精準命中目標，會曝露發射位置，反遭敵艦攻擊。

報導宣稱披露，船艦納入聯成系統自動追監，還是可能因人為因素誤判。2019年1月24日美國海軍麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell）和華特迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）通過台灣海峽時，當天海軍聯合艦隊作戰中心值勤的上校主任，誤判只有麥坎貝爾號一艘，遺漏華特迪爾號補給艦，海軍曾經懲處失職人員。

海軍司令部表示，媒體報導海軍以造假方式建立目標掌握，純屬臆測。海軍觀通系統及艦艇官兵24小時全年無休，執行戰備任務，請媒體客觀查證報導，勿杜撰不實內容，打擊海軍士氣，及國人對國軍的信賴。

海軍司令部說，對於台灣周遭海空域目標，海軍均依聯合情監偵處置規定及程序周延掌握，檢派艦艇兵力嚴密監控。

海軍司令部 軍艦 飛彈

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