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谷關特訓中心、空降訓練中心 明年元月納編陸軍教準部

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
圖為谷關特訓中心麗陽營區。圖/中華民國陸軍
圖為谷關特訓中心麗陽營區。圖/中華民國陸軍

陸軍部隊編制10月異動，首波航特部所屬谷關特戰訓練中心、屏東空降訓練中心、陸軍後勤訓練中心等單位，移編教育訓練暨準則發展指揮部，進行假編成，試行運作，明年元月正式移編。

陸軍因應新訓需求，已復編成5個步兵旅，傳將陸續以義務役兵員充實，成為灘岸守備旅，編配到陸軍的後備指揮部，所轄18個縣市的後備指揮部，正陸續編成基幹形態的城鄉守備旅。陸軍各兵監、測考中心因應教召任務，編成縱深守備旅。

相關單位雖然編成，卻沒有正式編裝表，將利用明年一年時間，陸續正常化，利用編配或既有動員裝備，充實編裝，陸續成軍備戰。

新年度國防預算案指出，國防部交付陸軍後續兵力結構組織調整案，針對相關編裝任務，進行年度各梯次組織調整，編裝訪查，編裝輔導，編裝驗證，及接受國防部定期不定期督訪。

這項專案還包括完成新編成部隊編制，人力管理制度推行，及編配基準建議，訂頒與執行，總員額的管制與運用，單位統編號修定及頒發，部隊番號編排，建議，修訂頒行等，為新部隊實施編成點驗，成軍典禮等預算需求。

陸軍尚未完成部隊編成，主要是兵監、測考中心的縱深守備旅。因應統一管理，明年元月航特部所屬谷關特戰訓練中心、屏東空降訓練中心、陸軍後勤訓練中心移編教準部，10月1日將實施假編成，試行編組運作。位在台南歸仁的飛行訓練指揮部仍隸屬航特部。

陸軍 國防部 屏東

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