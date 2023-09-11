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聯兵營在美協訓 陳以信：台美軍事合作深化 非外交突破

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／本報資料照
國民黨立委陳以信。圖／本報資料照

對於駐美代表蕭美琴前往美軍基地探視我國軍部隊，立法院外交國防委員會國民黨立委陳以信表示，這是台美軍事合作深化，並非台美外交突破。國防部正要求陸軍擴軍，建立新的灘岸守備旅、城鄉後備旅等，對應台美當前擴大的國民兵合作演訓，國防部強化國土防衛，是朝野審查新年度國防預算的焦點。

陸軍機步三三三旅聯兵營在美國密西根州聯合演訓中心，參與由國民兵局北方打擊演習，與夏威夷州國民兵，以及美軍部隊共同演訓，有僑胞目擊蕭美琴8月上旬探訪部隊。

陳以信表示，這是台美軍事合作上的深化，但並非台美外交上的突破。歷任駐美代表到美本土軍事基地探訪人員，過去即有前例，美國路克基地長期有我空軍人員接受訓練，駐美代表已能進出白宮，早有慣例，進入美軍事基地也屬尋常。

陳以信說，台美在美國本土的軍事合作交流，過去主要是飛行員受訓，三軍來往交流頻繁。這次北方打擊特殊意義是擴大規模，從過去由軍官協訓，到現在由官士兵共同擴大規模，確是台美軍事合作深化。這是美國防授權法有關國民兵交流條款的落實，他正面看待，這代表美方希望台灣強化的是雙邊共同演訓，非多邊國際參與，這是為什為我軍過去希望能參與紅旗演習或環太平洋軍演，美方不願推動，但支持台美雙邊以國民兵交流為基礎的演訓。

陳以信指出，蕭美琴的處遇，外交意義不顯著，但在台美軍事合作上是明顯改變，凸顯美方對台海軍事風險的升高有相當急迫感，必須主動介人。包括拜登總統對台的撥款支援，主動的軍事融資，提供美方認為台灣需要的軍備，代表美方從過去的助台強化自我防衛，到現在成為主動加強我方積極威嚇能力，未來美方仍有一定款項協助我從事主動防衛，這項從防衛到威嚇的轉變，定義了美國當前在台海的新威嚇武力。

陳以信說，這次國民兵合作是台美軍事合作深化，代表美方正積極建構這種威嚇武力，這項作法勢必會配合國軍未來發展。國防部正要求陸軍擴軍，陸軍將建立新守備旅，後備部分有新的後備旅，都同時擴大，對應到目前台美國民兵合作，強化國土防衛，將是明年國防施政重點，也將是立法院本會期審查國防預算時朝野關注的焦點。

美軍 美國 陳以信

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