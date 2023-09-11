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聯兵營在美協訓 蘇紫雲：合作不張揚 確保國家利益

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。圖／本報資料照
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。圖／本報資料照

陸軍機步三三三旅聯兵營正在美國密西根州聯合演訓中心，參與由國民兵局北方打擊演習，有僑胞目擊駐美代表蕭美琴探視部隊。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這一訊息有其可信度，國人應樂觀其成。只是因為我處境特殊，保持合作不張揚的默契，應是確保國家利益的戰略藝術。

蘇紫雲說，由於美台都針對協訓內容保密，聯訓演習真實情況，外界難得知，美國防部助理部長在國會聽證會時，並未否認我國部隊在密西根州當地受訓的情資，只是表達需閉門討論，台灣旅行法落實台美高層軍事交流及協訓，以及美軍近年釋出若干台美合訓訊息與圖片，包括國軍裝甲部隊軍官參與美軍野戰訓練的圖片，僑胞目擊官兵以我國軍服參演，包括國旗、高階軍職階級標示，都在美國本土基地出現等情，應有其可信度，國人應樂觀其成。

蘇紫雲說，外交部長吳釗燮任駐美代表時，曾訪視美國空軍路克基地，並著飛行服與我國受訓飛行員合影，蕭美琴訪視在密西根的國軍部隊也屬合理。

美國 國軍 演習

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