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陸軍赴美演訓 保留國旗軍階

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
我陸軍機步三三三旅所屬聯合兵種營正在美國密西根州聯合演訓中心（JMTC）參與由國民兵局舉辦的「北方打擊演習」。圖／取自Camp Grayling Joint Maneuver Training Center臉書粉專
我陸軍機步三三三旅所屬聯合兵種營正在美國密西根州聯合演訓中心（JMTC）參與由國民兵局舉辦的「北方打擊演習」。圖／取自Camp Grayling Joint Maneuver Training Center臉書粉專

陸軍機步三三三旅所屬聯合兵種營正在美國密西根州聯合演訓中心（ＪＭＴＣ）參與由國民兵局舉辦的「北方打擊演習」，駐美代表蕭美琴八月上旬在美軍太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）、我陸軍司令部副參謀長黃先任等人陪同下，進入基地探視參演的台美部隊。

國軍雖非邦交參演部隊，但仍穿著國軍野戰服與個人裝備，官兵服誌包括國旗、高階軍職階級標示在美國本土基地內都獲保留。我駐美代表處不評論此事，蕭美琴也不回應。陸軍司令部昨天表示，國軍持續加強戰備整備，精進部隊訓練，有關涉外軍事交流，均依規畫執行，餘無其他評論。

陸軍機步三三三旅一個聯兵營，七月抵達密西根州聯合演訓中心，參與夏季北方打擊演習（Northern Strike）。根據當地僑胞目擊，蕭美琴八月上旬一身軍風勁裝，上身穿著國軍提供制式迷彩服，搭配卡其色特勤褲，戴墨鏡紮著馬尾，進入密西根州聯合演訓中心探訪台美參演部隊，現場陪同者除弗林外，另有聯兵營帶隊官黃先任，向蕭美琴說明部隊現況。

參演的國軍官兵服誌，包括國旗、高階軍職階級標示都獲保留，如黃先任戰鬥背心胸前有「HUANG★」名條外，右臂上也有國旗臂章。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨表示，研判美軍過去釋出台美合訓畫面，此一訊息有其可信度，國人應樂觀其成；但由於我處境特殊，保持合作不張揚的默契，是確保國家利益的戰略藝術。

熟稔台美關係的立法院外交及國防委員會國民黨籍立委陳以信表示，這是台美軍事合作上的深化，但並非台美外交上的突破。他認為，歷任駐美代表到美國本土軍事基地探訪人員，過去即有前例，且我駐美代表已能進出白宮，早有慣例，進入美軍事基地也屬尋常。

陳以信指出，蕭美琴的處遇，在外交上的意義並不顯著，但在台美軍事合作上就是明顯改變，此事凸顯美方對台海軍事風險的升高有相當的急迫感，且必須主動介人。他解讀近期美國政府一連串軍援台灣，代表美方從過去的助台強化自我防衛，到現在成為主動加強我方積極威嚇能力，這項從防衛到威嚇的轉變，定義了美國當前在台海的新威嚇主義。

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