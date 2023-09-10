學者示警：明年志願役人員快速減少不利戰力維繫

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，根據國防部預算書，明年志願役官士兵預算員額，比今年劇減5187人，形同減少近10個營志願役人力。可能與國軍志願役人員提前離營情況未見緩解有關。國防部可能為了填補長期以來主戰部隊的人力缺口，不惜打破同役期同單位的志願役與義務役雙軌併行原則，將相當比例的義務役人員，分發至主戰部隊。

民國113年度國防預算書未解釋志願役預算員額為何減少，由於國防部並未推動任何裁減計畫，揭仲研判可能是國軍志願役人員提前離營情況未見緩解，甚至可能更嚴重。這可從明年國防部志願士兵不適服現役賠償收入和軍官士官未服滿年限退伍賠償收入雙雙增加情形，看出端倪。其中志願士兵不適服現役賠償收入，從今年1億7553萬4000元，上升為1億9054萬5000元，增幅為9％。軍官士官未服滿年限退伍賠償收入從今年5085萬，上升為8163萬4000元，大增61％。顯見志願役人員提前離營的情形，似乎持續增加。

他說，由於部分役男流入義務役、義務役與志願役薪給的差距縮小，導致志願役誘因降低，加上少子女化等因素，讓國防部對明年志願役人力的招募成果，感到悲觀。

揭仲表示，國防部可能為了填補長期以來主戰部隊的人力缺口，不惜打破同役期同單位的志願役與義務役雙軌併行原則，將相當比例的義務役人員，分發至主戰部隊。由於志願役與義務役本職學能的差異，與義務役人員流動過快，導致訓練成果不易維持等因素，使這個措施雖能減少主戰部隊缺額，但對戰力流失的改善成效，卻十分有限。

揭仲指出，明年因為9100餘名義務役加入，使國軍官士兵預算員額總數不減反增，志願役人員是擔任主要作戰任務，與義務役人員擔任守備任務不同；明年國軍志願役人員若真減少5187人，對國軍戰力所造成損害，非義務役人員加入所能彌補。未來三年到五年內，國軍將接收至少十五種新裝備，若出現志願役人員快速減少現象，對新裝備戰力形成，與後續維護保養，都會造成不利影響。