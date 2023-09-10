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學者披露明年國軍志願役恐減少十個營？外離島駐軍增加

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／本報資料照
國家政策研究基金會副研究員揭仲。圖／本報資料照

國防部明年義務役士兵有9100餘名，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天指出，國防部在五年兵力整建及施政計畫報告，強調義務役人員加入後，志願役維持現行規模，但根據國防部預算書，明年志願役官士兵預算員額，比今年劇減5187人，形同減少近10個營志願役人力，減少員額99％是基層士官長、士官與士兵，對國軍戰力恐造成極為不利的影響。

他表示，根據歷年的國防部預算書，民國109年志願役官士兵的預算員額為16萬9317人，逐年上升至今年的17萬1422人；但明年預算員額出現109年以來首度的負成長，降為16萬6235人，比今年驟減5187人，也創下109年以來的新低，形同將這四年志願役人力的成長紅利一次出清。一般來說，預算員額反應國防部對明年國軍實際人數的估計，通常比實際人數高。

揭仲說，減少5187人中，99％是基層部隊骨幹的士官長、士官與士兵。士官長從今年1萬4600人，降為1萬4300人，減少300人；士官從今年7萬5201人，降為7萬3600人，減少1601人；士兵從今年4萬4911人，降為4萬1670人，減少3241人。三者合計共減少5142人，使明年國軍主戰部隊的可用人力，不排除會明顯下滑。

揭仲表示，明年戰鬥部隊增支志願役勤務加給的預算編列數，可看出志願役人力大幅減少，對明年戰鬥部隊的人力造成衝擊。今年戰鬥部隊增支志願役勤務加給預算約43億元，明年僅編列41億元，減幅5％；顯示明年國軍戰鬥部隊志願役人員總數可能減少5％，勢必導致主戰部隊編現比下降。

揭仲指出，明年志願役預算員額劇減5187人，外離島志願役預算員額逆勢上揚，從今年1萬4200人，上升為1萬4701人，增加501人；若加上預訂分發外離島的700名義務役，明年國軍在外離島的駐軍人數大增1201人，幅度高達8％。但這應該只是填補外離島部隊長期以來的缺額，以符合國防部的規定，未必是要在外離島擴軍。

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