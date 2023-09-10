共軍海空兵力 今大舉逾越海峽中線擾我防務

海軍有很多故事，那些曾在敵火下破浪前行的LSD船塢登陸艦，她們默默付出，都有不為人知的「想當年」。1958年9月，國共雙方在金門砲戰仍激烈進行。18日與20日夜晚，3艘合字號LCU登陸艇，在敵火下搶登料羅灣灘頭，6輛自走砲與搭載彈藥的LVT兩棲突擊車，立刻衝下跳板，冒著密集彈雨駛上灘頭。這是國軍與美軍聯合發動，代號「轟雷」的作戰行動，將203公釐（8吋）榴彈砲送上金門，期待以高人一等的口徑，壓制對岸共軍的火砲。 轟雷計畫搶運8吋砲，是823砲戰最令人津津樂道的故事，近年檔案公開後顯示，它們對戰局的影響，不如想像巨大，但當時對軍民士氣提振，確實達到了強心針效果。這場行動的關鍵之一，就是LSD船塢登陸艦。LSD進入我國海軍已達一甲子以上，一度逃過拆解命運的康斯托克號，變身為中正艦後，又多在海上跑了28年。這篇文章告訴你，還有哪些戰艦服役期間的軼事？

2023-09-10 07:30