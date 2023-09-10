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共軍海空兵力 今大舉逾越海峽中線擾我防務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為殲16戰機資料照片。 圖／空軍司令部提供
圖為殲16戰機資料照片。 圖／空軍司令部提供

台海情勢經過一周以上共機未積極逾越台灣海峽中線進行襲擾情況後，今天有11架次共機再度逾越中線及其延伸線，進入我西南空域，有4艘共軍艦艇配合實施戰備警巡。

國防部昨天發布美、加驅逐艦、護衛艦各一艘，由北向南航經台灣海峽。

國防部表示，今天8時起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-16、殲轟7、蘇愷-30、空警-500、空警-2000、運-8、運-9及無人機等各型機17架次出海活動，其中11架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。

國防部說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部統計，共軍有一周以上時間，未積極對台海當面空海域實施行動騷擾，研判是因接連的颱風，造成氣候不佳影響。

國防部 台海 台灣海峽

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