共軍海空兵力 今大舉逾越海峽中線擾我防務
台海情勢經過一周以上共機未積極逾越台灣海峽中線進行襲擾情況後，今天有11架次共機再度逾越中線及其延伸線，進入我西南空域，有4艘共軍艦艇配合實施戰備警巡。
國防部昨天發布美、加驅逐艦、護衛艦各一艘，由北向南航經台灣海峽。
國防部表示，今天8時起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-16、殲轟7、蘇愷-30、空警-500、空警-2000、運-8、運-9及無人機等各型機17架次出海活動，其中11架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。
國防部說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部統計，共軍有一周以上時間，未積極對台海當面空海域實施行動騷擾，研判是因接連的颱風，造成氣候不佳影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言