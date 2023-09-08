少見！共機連9天未擾台 軍事專家：和這幾件事有關

中國大陸解放軍自美議長裴洛西去年8月來台後，共機幾乎每日闖我ADIZ防空識別區，不過，從上月底至今，已有9天未越過中線及西南、東南空域。軍事專家研析，大陸內部颱風水患、美方無重要官員來台、軍售及演習告一段落，讓大陸暫時轉移目標。

空軍前副司令張延廷說，依他過去觀察，只要台灣有重要政治動作，例如美重要官員訪台或台灣官員訪美，對岸就有軍事上相對應動作，此外，軍售案及台灣演習也會讓對岸軍事活動頻繁，而目前台灣這些政治及軍事動作暫無發生，自然對岸沒有目標價值可言。

他說，大陸目前也是一堆問題待解決，包括颱風帶來的水患問題，以及地圖爭議所引發南海各國及日本抗議問題，這些都讓大陸必須轉移目標解決，不過，他研判今天或這幾天大陸就會派無人機擾台，反觀只要非常態性的擾台，國軍就要特別注意，大陸是否有其他軍事動作上的改變。