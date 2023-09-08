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少見！共機連9天未擾台 軍事專家：和這幾件事有關

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
圖為之前台灣F-16V戰機（左）監控共機圖。（台灣國防部提供）
圖為之前台灣F-16V戰機（左）監控共機圖。（台灣國防部提供）

中國大陸解放軍自美議長裴洛西去年8月來台後，共機幾乎每日闖我ADIZ防空識別區，不過，從上月底至今，已有9天未越過中線及西南、東南空域。軍事專家研析，大陸內部颱風水患、美方無重要官員來台、軍售演習告一段落，讓大陸暫時轉移目標。

空軍前副司令張延廷說，依他過去觀察，只要台灣有重要政治動作，例如美重要官員訪台或台灣官員訪美，對岸就有軍事上相對應動作，此外，軍售案及台灣演習也會讓對岸軍事活動頻繁，而目前台灣這些政治及軍事動作暫無發生，自然對岸沒有目標價值可言。

他說，大陸目前也是一堆問題待解決，包括颱風帶來的水患問題，以及地圖爭議所引發南海各國及日本抗議問題，這些都讓大陸必須轉移目標解決，不過，他研判今天或這幾天大陸就會派無人機擾台，反觀只要非常態性的擾台，國軍就要特別注意，大陸是否有其他軍事動作上的改變。

根據國防部即時軍事動態資料顯示，大陸軍機闖我ADIZ防空識別區，最近一次停留在8月30日，至今已連續9天沒有軍機越過中線及西南、東南空域，和過去幾乎每天擾台非常少見。國防部持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中國大陸解放軍從上月底至今，已有9天未越過中線及西南、東南空域。國防部最近一次公布航跡圖停留在8月30日。圖／擷取自國防部官網
中國大陸解放軍從上月底至今，已有9天未越過中線及西南、東南空域。國防部最近一次公布航跡圖停留在8月30日。圖／擷取自國防部官網

國防部 軍售 演習

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