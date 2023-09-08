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「黃蛇」出沒快拍！ F16戰機構改升級F16V試飛吸引航迷搶拍
中共戰機不斷繞台，威脅國防安全，空軍為捍衛領空，積極進行「鳳展專案」構改升級Ｆ16Ｖ戰機，航空迷守候搶拍構改中的Ｆ16戰機，機身呈現未塗裝彩繪前的黃色外觀，被航迷稱為「黃蛇」，「黃蛇」出沒，吸引航迷拿大砲搶拍。
航迷說，天空「黃蛇」都出現在台中清泉崗機場，拍照要碰運氣，有時聽到引擎聲，可惜最後沒亮相，有時拍高教機，意外碰到黃蛇，收穫不錯！
軍方說，構改中的Ｆ16戰機，由漢翔公司試飛員試飛，嘉義基地無黃蛇，都是構改完成的Ｆ16Ｖ。蔡英文總統2021年11月18日到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型第四聯隊。
空軍第四聯隊是首支升級接裝的聯隊；構改後的F-16V擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16Ｖ戰力大躍進。
媒體報導，空軍「鳳展專案」構改升級我軍F-16戰機，已經出廠至少100架。不過，國軍向美方簽訂「戰機壽期延長工程驗證」案，未來8年，美方將進駐驗證戰機妥善，專家認為這關係到軟體升級，協助容納未來要接裝的AGM-154C中程精準打擊武器。
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