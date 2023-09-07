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中科院造百年前骨董手榴彈？ 軍方：只是換新引信

聯合報／ 記者程嘉文
106年1月18日，桃園檢警在桃園區查獲移動軍火庫，除了多把手槍、衝鋒槍，子彈上千發，還包括一枚Mk2手榴彈。圖／翻攝
106年1月18日，桃園檢警在桃園區查獲移動軍火庫，除了多把手槍、衝鋒槍，子彈上千發，還包括一枚Mk2手榴彈。圖／翻攝

政府採購網日前公告決標資訊，陸軍為滿足戰備所需，將斥資新台幣3億7200萬元委託中科院生產Mk2手榴彈，總數24萬枚，時限是113至117年度。另外113年度的國防預算書顯示，陸軍將在113至115年度，以新台幣10億2960萬元，向美國採購M67手榴彈，預計數量在50萬至70萬枚之間。消息傳出，外界不免質疑：Mk2手榴彈1918年就問世，為何百年後還要繼續生產？手榴彈並非高科技兵器，為何要向美國大量採購？

今天在國防部記者會中，陸軍參謀長陳建義中將解釋，委由中科院生產的Mk2，並非全面造新彈，而是將現有的庫存彈，換用新造的M204A2引信，以提升可靠度與安全性。陳建義也指出，依據規劃，未來志願役與一年義務役士兵，都要練習投擲實彈，因此手榴彈需求量將會比過去增加。他並解釋，軍方的決策考量，是生產期程與成本。

為何要外購M67，而非自行設立生產線？是否如外傳所云，因為205兵工廠要配合高雄市府遷建，導致影響產能？軍備局獲得管理處副處長林文祺上校說，在遷廠之前，若有生產需求會先完成，不管遷廠或其他管制，都是依照先前規劃進行。他也回答其他媒體提問，表示國軍雲豹裝甲車使用的30公釐鏈砲，3種彈藥我方均掌握技術能量。

至於Mk2光是更換引信，價格就接近新購M67全彈，如此是否划算？軍方官員私下解釋，庫儲的大量Mk2如果報廢，還要花掉一筆廢彈處理成本，相較之下，替它們更換新引信，還是比較好的選擇。

M67手榴彈剖面圖。圖/美國陸軍檔案照
M67手榴彈剖面圖。圖/美國陸軍檔案照
陸軍參謀長陳建義中將。記者程嘉文/攝影
陸軍參謀長陳建義中將。記者程嘉文/攝影

陸軍 中科院 國防部

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