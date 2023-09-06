特戰犬Hola過世 牠的故事當年為軍方挽回善待動物形象

曾參與陸軍特戰指揮部特四營行軍訓練、被軍方認證為「榮譽下士」黑色公犬「Hola」，在九三軍人節「高壽」逝世。前特戰指揮官備役少將郭力升特別在臉書上為文，紀念這隻「特戰猛犬」。

「Hola」隨部隊長途行軍的故事，曾被陸軍司令部官方粉專披露。據了解，民國90年郭力升擔任特戰營長時，帶著營區的狗去走350公里山隘行軍，日後他出任特戰指揮官，就形成慣例。Hola在軍中的故事，在當年陸戰隊爆發「小白」事件後，格外引起關注，為軍方對待動物挽回不少形象。

陸軍司令部108年曾以「特戰忠犬，重返榮耀」為題貼文披露，特戰指揮部特4營濱海要地行軍訓練隊伍中，特戰犬「HOLA」穿著部隊準備的「軍事犬衣」，如影隨形伴隨著特戰官兵。

貼文指出，民國103年，特四營執行山隘行軍訓練，須完成災害潛勢區探察，時任特指部指揮官郭力升少將下令一連一犬，參與搜救及特戰訓練。當時在雲林動物醫院頻臨安樂死的犬隻「HOLA」因此與特戰部隊結緣，投身軍旅。

郭力升日前在臉書貼文披露，93軍人節當天，昔日同事告訴他，老戰友特戰第4營的「Hola走了....」，很令人難過不捨。

郭力升貼文表示，Hola的故事曾受媒體熱烈報導，也是官兵的好夥伴。當年為執行520公里的高寒地行軍野營任務，他要求特戰第4營湯登凱營長，援例「徵召」毛弟兄，加入訓練的行列，於是Hola就與其他毛弟兄「可樂」、「安官」一同進入了部隊，從「榮譽二兵」幹起，並在完成行軍後，晉升至「榮譽下士」。

郭力升表示，與特戰官兵結緣後，Hola平日在中部駐地站哨值勤，擔任重要處所警戒，執行任務期間，隨部隊前推預置，深入險境救災救難，可以說是無役不與；尤其，他黝黑結實的身影、和善的舉止，常適時出現在官兵身旁，往往能激勵弟兄姊妹，在艱難困頓、汗流浹背之際，仍不忘記抬頭挺胸闊步，超越巔峰、勇往直前。

他說，2019年底他再回到老單位服務，還曾在新社頭嵙山看到牠，但Hola畢竟不是寵物犬，經過許多風雨歲月，此刻已經明顯蒼老了許多。幾年後，Hola也終於「高壽」平靜走到生命盡頭，但牠的傳奇故事，帶給了特戰官兵無限的追思與感念。