義務役明年徵召9100人 立委：金馬獎「中獎」將近8%

國防部明年預計徵召9100名義務役，其中有700人要派外島，平均13人中就有1人「中獎」。立委馬文君說，副總統賴清德曾公開表示「義務役不用上戰場」，現在不僅要上戰場，過去義務役「金馬獎」也重新恢復，她要求賴清德更正說法，並向全民道歉。

馬文君說，義務役恢復一年役期，青年是否會上戰場，民進黨政府不願說清楚。但明年度的國防預算說了真話，因應部隊長期編現比偏低，明年起徵召的一年役期義務役，將有至少700人會派駐東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公等外離島服役，與志願役人員混編。

換句話說，過去役男戲稱的「金馬獎」回來了，而且明年預計徵召9100名義務役，就有700人要去外島，平均13人就有1人到外島服役，「中獎率」將近8%。

馬文君說，雖然國防部強調，分發外島將以「具備中高專長」，「戶籍設外離島」，以及「志願選填」為主，不是隨機中籤。但目前軍隊人力編制偏低，真的補不滿，義務役又有什麼挑三揀四，愛去不去的權利。

副總統賴清德喊出「義務役不用上戰場」口號，馬文君說，義務役明年起役期延長為1年，不但要上戰場，還要派外島、上灘頭，賴清德應更正口號，並向全民致歉。