漢翔董座胡開宏與波蘭簽備忘錄強化國防產業合作

國際媒體不止一次出現這類文章，說烏克蘭即便有了F-16戰機，在俄烏之戰中也不見得馬上就扭轉乾坤。事實或許是如此，但我們想要告訴你，這篇文章值得一讀的原因是，作者把烏克蘭可能遭遇的難題幾乎全列出來了。我們的好奇是，會不會出現一種狀況，如果烏克蘭把這些難題都解決了，俄烏戰爭會不會已經結束？

2023-09-06 07:30