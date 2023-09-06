漢翔董座胡開宏與波蘭簽備忘錄強化國防產業合作
漢翔董事長胡開宏昨天與波蘭國防產業商會(PCNDM)會長斯拉沃米爾·庫拉科夫斯基(Sławomir Kułakowski)簽署兩項備忘錄，希望加深兩國國防產業合作及技術交流。
這兩項備忘錄，分別是台灣國防產業發展協會與波蘭國防產業商會合作交流瞭解備忘錄，以及台灣區航太工業同業公會與波蘭國防產業商會合作交流瞭解備忘錄。
漢翔公司表示，胡開宏以國防產業發展協會及航太工業同業公會兩協會理事長身分，率台灣國防產業訪問團，波蘭時間9月5日下午2時，台灣時間晚間8時，在波蘭凱爾策國際國防展國際展覽中心，由駐波蘭代表吳尚年見證，與斯拉沃米爾·庫拉科夫斯基簽下兩項備忘錄。
漢翔指出，今年6月中旬，台灣曾組團前往捷克及波蘭參訪，由胡開宏擔任領隊，參訪過程中獲邀參與波蘭國防展。胡開宏8月4日當選國防產業發展協會理事長後，再次帶團出訪東歐地區最具指標的國防工業展。
漢翔表示，俄烏戰事殷鑑不遠，各國在國防軍備的需求程度高於以往。胡開宏受邀，具有關鍵象徵意義，除了代表台灣軍工產業在世界供應鏈，具備重要角色，身兼兩協會理事長，帶領成員一起走向國際，拓展歐洲國防與航太業務及市場。
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