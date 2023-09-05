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憲兵快反連換妥新重機整訓中 本月24日首度對外亮相

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵快反連連近期在林口地區的憲訓中心積極整訓，今日並示範利用車衣套件將印地安「挑戰者」重型機車變成城市迷彩戰鬥車。圖/臉書北緯23度半的天空粉專提供
憲兵快反連連近期在林口地區的憲訓中心積極整訓，今日並示範利用車衣套件將印地安「挑戰者」重型機車變成城市迷彩戰鬥車。圖/臉書北緯23度半的天空粉專提供

陸軍司令部將在本月於湖口國家教練場舉行營區開放，將安排憲兵202指揮部快速反應連實施機車分列式。重機部隊近期在林口地區的憲訓中心積極整訓，今日並示範利用車衣套件將印地安「挑戰者」重型機車換裝成城市迷彩戰鬥車。

202指揮部表示，憲兵快速反應連於2018年1月由司令部機車連改編而成，改隸於憲兵第202指揮部。連隊平時擔任國家重大慶典、正副元首就職外賓、使節訪華、春秋祭勤務及國慶慶祝活動等前導職司；戰時則負責戰場偵蒐、反空、機降、反特攻、反突擊等作戰任務。

202指揮部表示，快反連具備「編裝模組化、機動速度快、近戰火力强、任務彈性大」的特性，能以「速分速合」作戰方式，依令迅速馳赴戰場應援，有效確保中樞安全。

部隊示範，由揹負紅隼火箭彈筒的機車手，利用隨車的車衣套件，快速將禮車形態變化成城市迷彩的戰鬥車。

對於連隊新接裝的印地安「挑戰者」重型機車，部隊介紹指出，快反連原配備的山葉「皇家之星」重機達398公斤，「挑戰者」型機車重量則降低至361公斤，軸距也比原配備縮短，兩者相較，有效提升重機靈活機動特性。新車巡航距離可達3000公里以上。

對於憲兵機車手的培訓，202指揮部表示，一名合格的機車手除了需要基礎體力、肌力及操作技巧，須經過耐熱訓練、車扶正、前後推車、S型前後推車的基礎訓練後，才能正式跨上機車進行機車起步、檔位變換、直線慢車控制等進階訓練。官兵經過一系列的訓練後，還須完成測考，取得重型機車軍用駕照，才能正式成為一位合格的機車手。

憲兵快反連將於9月24日參加陸軍湖口營區開放活動，屆時將實施分列式，將是憲兵接裝新型任務車後首度公開對外亮相。

憲兵快反連連近期在林口地區的憲訓中心積極整訓，今日示範利用車衣套件將印地安「挑戰者」重型機車變成城市迷彩戰鬥車。圖/臉書北緯23度半的天空粉專提供
憲兵快反連連近期在林口地區的憲訓中心積極整訓，今日示範利用車衣套件將印地安「挑戰者」重型機車變成城市迷彩戰鬥車。圖/臉書北緯23度半的天空粉專提供
憲兵快反連連近期在林口地區的憲訓中心積極整訓，今日並示範利用車衣套件將印地安「挑戰者」重型機車變成城市迷彩戰鬥車。圖/臉書北緯23度半的天空粉專提供
憲兵快反連連近期在林口地區的憲訓中心積極整訓，今日並示範利用車衣套件將印地安「挑戰者」重型機車變成城市迷彩戰鬥車。圖/臉書北緯23度半的天空粉專提供

憲兵 車手 重機

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