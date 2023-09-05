中尉輕生是否涉單位幹部不當管教？陸戰隊：全力配合調查

99旅鄭姓中尉排長營區疑輕生案，海軍陸戰隊指揮部今天表示，有關單位幹部是否涉「不當管教」，正由檢警單位偵辦中，將全力配合調查。

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉排長今天死於營區，官兵發現他懸在榕樹上，通報憲、警及家屬，鄭母一早接到兒子噩耗，情緒激動，說「兒子是被逼死的」。

海軍陸戰隊指揮部表示，案件肇生時單位即封鎖現場，並俟檢警勘驗結束後，由警方會同單位人員，將遺移放至救護車，無破壞現場之虞。

指揮部表示，鄭中尉平時工作表現正常，有關單位幹部是否涉「不當管教」，刻由檢警單位偵辦中。將全力配合調查，如查有不法情事，依法究辦丶絕不寬貸。

指揮部表示，現已成立專責調查小組，將家屬提出疑點列入調查，並請家屬參與見證調查。

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