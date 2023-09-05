快訊

狗未繫繩竄出害摔車...擁6證照孝女枉死 法官判決流露不捨

籃球／亞洲U16男籃無緣參賽 籃協抗議東亞籃協獨斷決定

第13號颱風「鴛鴦」晚間生成 最新路徑走勢圖曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中尉輕生是否涉單位幹部不當管教？陸戰隊：全力配合調查

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
高雄海軍陸戰隊指揮部。圖/取自Google Earth
高雄海軍陸戰隊指揮部。圖/取自Google Earth

99旅鄭姓中尉排長營區疑輕生案，海軍陸戰隊指揮部今天表示，有關單位幹部是否涉「不當管教」，正由檢警單位偵辦中，將全力配合調查。

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉排長今天死於營區，官兵發現他懸在榕樹上，通報憲、警及家屬，鄭母一早接到兒子噩耗，情緒激動，說「兒子是被逼死的」。

海軍陸戰隊指揮部表示，案件肇生時單位即封鎖現場，並俟檢警勘驗結束後，由警方會同單位人員，將遺移放至救護車，無破壞現場之虞。

指揮部表示，鄭中尉平時工作表現正常，有關單位幹部是否涉「不當管教」，刻由檢警單位偵辦中。將全力配合調查，如查有不法情事，依法究辦丶絕不寬貸。

指揮部表示，現已成立專責調查小組，將家屬提出疑點列入調查，並請家屬參與見證調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

陸戰隊 海軍

延伸閱讀

海軍陸戰隊中尉營區死亡 藍營籲國防部追查死因

陸戰隊中尉排長疑遭霸凌陳屍榕樹 因這原因研判無他殺

陸戰23歲中尉排長疑遭霸凌輕生 雄檢為求慎重「排定複驗」

每年20師輕生…韓12萬教師抗議家長霸凌 罷課上街維權

相關新聞

中尉輕生是否涉單位幹部不當管教？陸戰隊：全力配合調查

99旅鄭姓中尉排長營區疑輕生案，海軍陸戰隊指揮部今天表示，有關單位幹部是否涉「不當管教」，正由檢警單位偵辦中。將全力配合...

用AI分析輿情反制假訊息 政戰局耗資93萬委國內研究

國防部政戰局明年委託國內研究機構或學術單位，辦理執行評估運用人工智慧（AI）協助輿情分析、假訊息判讀及反制可行研究。

雙城即時公布共機資訊 被蔡政府穿小鞋？蔣萬安這樣回

台北市長蔣萬安日前出席上海雙城論壇，就在蔣萬安出發上海當天，國防部破例當天即時發布共機繞台資訊，國安會秘書長還喊話蔣萬安...

美海軍雷射武器沒那麼強？國會智庫曝研發10年仍有這些瓶頸待突破

美國海軍自2014年首次在軍艦安裝固態雷射（SSL）測試防衛水面艦與無人機，經過10年發展，遭遇不少困難，根據美國國會調查報告，美軍已將原先發展百萬瓦，射程長達千百浬之外的雷射，降低為比較實際可能的幾浬射程的千瓦雷射，但是雷射仍然有諸多技術限制，並非外界想像那麼威力強大，雖然每次發射雷射成本低，但建置成本卻非常昂貴。

國防部：軍醫局基礎醫衛能量軍投案 做法與各國相同

國防部表示，軍醫局新年度編列所屬醫院基礎醫衛能量設備整備案，與各國厚植軍醫基礎醫衞量能做法相同，屬常態作業流程

一年制義務役首年700名外島兵 國防部公布三分配方式

一年役期義務役士兵明年700人分發外離島，國防部今天表示，將依役男具備中高專長，或戶籍設於外離島，以及志願選填分發為主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦