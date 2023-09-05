用AI分析輿情反制假訊息 政戰局耗資93萬委國內研究

國防部政戰局明年委託國內研究機構或學術單位，辦理執行評估運用人工智慧（AI）協助輿情分析、假訊息判讀及反制可行研究。

國安局曾在立法院表示，高度關注中共引進新科技及新手法擴大認知作戰效果，包括深偽變造、Chat GPT等AI生成技術。由於新型態網路社群平台管道多元，將使中共得以台灣遂行認知作戰，將是國安局應對中共滲透的重點之一。

內政部昨日公布擬參選人候選人被罷免人或罷免案提議人之領銜人申請鑑識深度偽造聲音影像辦法草案，擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人的領銜人，獲知有於廣播電視、網際網路刊播其本人深度偽造聲音、影像，得向警察機關申請鑑識之資格、程序，以避免AI影響選舉。

因應相關趨勢，政戰局明年編列93萬元，委由學術機構研究AI正反兩面用途，除了反制之道外，同時運用在假訊息判讀。