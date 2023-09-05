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雙城即時公布共機資訊 被蔡政府穿小鞋？蔣萬安這樣回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安(左)主持市政會議前，與前市長黃大洲(右)一同受訪。記者林麗玉/攝影
台北市長蔣萬安(左)主持市政會議前，與前市長黃大洲(右)一同受訪。記者林麗玉/攝影

台北市長蔣萬安日前出席上海雙城論壇，就在蔣萬安出發上海當天，國防部破例當天即時發布共機繞台資訊，國安會秘書長還喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」，外界質疑，擺明刻意針對蔣，並給蔣萬安穿小鞋。台北市長蔣萬安今天市政會議前，被媒體問及是否也覺得被穿小鞋？蔣萬安表示，兩岸關係愈劍拔弩張，愈需溝通交流，這是他一直以來的立場，他也相信和平與繁榮是絕大多部分人民期待，也是人民關心的議題。

今年雙城論壇已經順利落幕，隨行出訪的政治大學外交系副教授黃奎博日前引用聯合報社論指出，國防部過去都是隔天發布共軍軍演，但蔣萬安出發雙城論壇當天，國防部卻破例當天即時發布，國安會秘書長還喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」，擺明刻意針對蔣，認同質疑蔡政府給蔣萬安穿小鞋。

台北市長蔣萬安主持市政會議前受訪表示，兩岸關係愈劍拔弩張的時候，愈需要溝通與交流，這是他一直以來的立場，他也相信和平與繁榮是絕大多部分人民期待，也是人民關心的議題。

蔣萬安 國安會

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