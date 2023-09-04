一年制義務役首年700名外島兵 國防部公布三分配方式

8月31日上午，國防部舉行軍人節表揚大會，由三軍統帥蔡英文總統頒獎給國軍模範團體與楷模。總統致詞時肯定國軍的貢獻，強調軍人節只有一天，但每年365天官兵都要為了捍衛國家辛勤付出。除了表現傑出的國軍團體或個人，國防部也表揚民間敬軍模範，今年的得主包括兩位名人，分別是曾有「最強國防部發言人」之稱的退伍少將羅紹和，以及主持「木曜4超玩」節目的藝人邰智源。

2023-09-04 11:30