快訊

改革核心看不到乘客安全 日專家一針見血讓台鐵面色鐵青

「登山女神」曾格爾爆不倫已婚富商 颱風夜突發文公開道歉

台灣不好玩？日本人點出不會再來「殘酷真相」： 網看完狂點頭

一年制義務役首年700名外島兵 國防部公布三分配方式

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
一年役期義務役人員，明年將有700名分發外離島員額。記者洪哲政/攝影
一年役期義務役人員，明年將有700名分發外離島員額。記者洪哲政/攝影

一年役期義務役士兵明年700人分發外離島，國防部今天表示，將依役男具備中高專長，或戶籍設於外離島，以及志願選填分發為主。

國防部指出，義務役役男完成入伍訓練後，以分發本外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員補充，依役男具備中高專長，或戶籍設外離島，以及志願選填分發為主。

國防部說，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路在外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源，可滿足施訓需求。

國防部表示，義務役役男服役期間，除可支領地域加給，可依專長、職務及實際從事勤務，支領相關加給。另義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。

國防部 役男 戶籍

延伸閱讀

軍醫因應大量傷患投資近十億元 何志偉：強化備戰能量

及時發布共軍軍演挨批「讓蔣萬安穿小鞋」 國防部回應了

俄羅斯無人機夜襲烏南敖德薩州 鄰國羅馬尼亞強烈譴責

新年度國防預算案 明年700名義務役男須赴外離島服役

相關新聞

一年制義務役首年700名外島兵 國防部公布三分配方式

一年役期義務役士兵明年700人分發外離島，國防部今天表示，將依役男具備中高專長，或戶籍設於外離島，以及志願選填分發為主。

軍人節由來／首屆軍人節除了購物優惠 摸彩是抽老蔣手表與陳誠鋼筆

8月31日上午，國防部舉行軍人節表揚大會，由三軍統帥蔡英文總統頒獎給國軍模範團體與楷模。總統致詞時肯定國軍的貢獻，強調軍人節只有一天，但每年365天官兵都要為了捍衛國家辛勤付出。除了表現傑出的國軍團體或個人，國防部也表揚民間敬軍模範，今年的得主包括兩位名人，分別是曾有「最強國防部發言人」之稱的退伍少將羅紹和，以及主持「木曜4超玩」節目的藝人邰智源。

軍醫因應大量傷患投資近十億元 何志偉：強化備戰能量

國防部明年編列9.8億餘元，採購移動式醫療器材，執行大量傷病患產生時之治療處置，戰時各項急重傷等軍事醫療任務。民進黨立委...

圖解軍醫局明年重點採購 專家嗅到「增加戰時準備意味」

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看2024年軍醫局獲得大筆預算、將購置221項設備，以有效執行包括「大量傷病患產生時之治療處置」、「戰時各項急重傷」等軍事醫療任務...

及時發布共軍軍演挨批「讓蔣萬安穿小鞋」 國防部回應了

國防部日前在台北市長蔣萬安出發前往參加台北上海雙城論壇當日，發布共軍軍演即時訊息，挨批讓蔣穿小鞋。國防部今天回應，國軍適...

觀察站／危機更近？國防預算引聯想

國防部明年度預算對軍醫局增加投資，從生物防護到基礎醫衛能量整備，雖然計畫必要性都宣稱以災難救援、新興傳染性疫情需求為導向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦