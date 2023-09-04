一年制義務役首年700名外島兵 國防部公布三分配方式
一年役期義務役士兵明年700人分發外離島，國防部今天表示，將依役男具備中高專長，或戶籍設於外離島，以及志願選填分發為主。
國防部指出，義務役役男完成入伍訓練後，以分發本外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員補充，依役男具備中高專長，或戶籍設外離島，以及志願選填分發為主。
國防部說，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路在外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源，可滿足施訓需求。
國防部表示，義務役役男服役期間，除可支領地域加給，可依專長、職務及實際從事勤務，支領相關加給。另義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。
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