軍醫因應大量傷患投資近十億元 何志偉：強化備戰能量

國防部明年編列9.8億餘元，採購移動式醫療器材，執行大量傷病患產生時之治療處置，戰時各項急重傷等軍事醫療任務。民進黨立委何志偉表示，這是台灣在不對稱作戰所必須採取的措施，這是台灣的命運，有必要強化這方面能量以備戰。

國軍明年度國防預算案，軍醫局獲多項挹注醫療研究與裝備的預算，部分預算用於採購移動式Ｘ光機、Ｃ型臂，以有效執行大量傷病患產生時之治療處置，戰時各項急重傷等軍事醫療任務，一般認為有助開設野戰醫院之用。

何志偉指出，國軍包括醫療作業等，因應不對稱作戰，講究高移動性，時刻因應突發狀況，這是台灣的命運，也是國軍不對稱作戰的根本。台灣社會特別又歷經新冠疫情，有必要強化這方面能量以備戰。

他說，只有我們把自己準備好，包括預算上的支撐與平日演訓，提升品質才能嚇阻對方。台灣準備得愈好，也會向鄰國與同盟國釋放我們時刻在準備的訊息。

何志偉認為，軍陣醫學、醫療體系除平常演訓外，與國際合作更為重要，他能理解並且支持軍醫局這項預算編列。

明年一年制義務役有700人分發外離島，何志偉表示，他曾在馬祖服義務役，那是他人生最珍貴的一年，他以從政者每次在網路社群上披露這個背景，始終受到廣大支持，網路就是高潮，他以曾為外島兵自豪，支持這項政策。

何志偉指出，不管抽籤、自願或選優分配，都可以綜合規畫。以美日韓為例，具備曾在外島等艱苦單位服役經驗，出社會找工作會，非常好找，普遍受到管理階層歡迎，台灣社會有這樣的氛圍；他在外島當兵，金馬獎的兵出去講話，就比人家大聲，為增加義務役的外島加給應該討論，社會價值的肯定，已是十分難能可貴的。這700個義務外島兵額度不多，若政策受社會支持，名額數量可以再增加，他相信會有更多役男志願者前往外島服役。