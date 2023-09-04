挨批「讓蔣萬安穿小鞋」 國防部回應了

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前出訪上海參加雙城論壇，蔡政府卻破例安排國防部在蔣萬安出發日，發布軍機擾台資訊，國安會秘書長也喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安日前出訪上海參加雙城論壇，蔡政府卻破例安排國防部在蔣萬安出發日，發布軍機擾台資訊，國安會秘書長也喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」。圖／報系資料照

國防部日前在台北市長蔣萬安出發前往參加台北上海雙城論壇當日，發布共軍軍演即時訊息，挨批讓蔣穿小鞋。國防部今天回應，國軍適時登中共執行聯合戰備警巡及遠海長航等資訊發布，並非針對特定政治人物及事件。

台北市長蔣萬安首度參與的台北上海雙城論壇落幕，這次隨行參訪的政治大學外交系副教授黃奎博在臉書貼出本報社論「蔡政府又為何急著給台北市長穿小鞋？」黃奎博認為，共軍軍演過去都是隔天發布，但蔣萬安出發當天，卻是破例當天及時發布，還喊話「要求中共不再軍演」。黃認為，「蔡政府真的不需要讓蔣萬安穿小鞋，擺明刻意對著蔣萬安，『一個中央政府對地方政府，怎麼這麼小心眼』」。

對此，國防部回應表示，國防部自109年9月16日起，每日主動公布台海周邊共軍機、艦動態。若偵獲共軍實施聯合戰備警巡、大型軍演等，將視其意圖及威脅程度，適時公布相關訊息。

國防部進一步說，以今年7、8月為例，國防部除每日定時公布海、空區域動態外，並於7月4、11、12、13、20、21、30日，以及8月6、9、19、29日，針對中共執行聯合戰備警巡及遠海長航等資訊適時發布，並非針對特定政治人物及事件。

國防部 蔣萬安

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