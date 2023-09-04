外離島服役管理風險不小 揭仲：縮減金馬役期增誘因

國防部明年一月一日恢復一年制義務役徵集，首年將有七百人被分配外離島服役。國家政策研究基金會副研究員揭仲昨天表示，若義務役人員是因為抽籤而非自願前往，恐將引發不小管理風險，他建議應適度提高義務役外離島服役加給，甚至縮減役期作為誘因。

揭仲指出，國防部曾在新版五年兵力整建中宣示「義務役以擔任守備任務為主」、志願役盡量不與義務役混編，但主計局的規畫將打破這兩項原則；將義務役人員派往外離島固然可解決當地部隊編現比長期偏低的痼疾，卻也會衍生問題。

揭仲建議適度增加義務役人員的外離島加給，另應在外離島無法接受十九周完整基地訓練與聯合作戰訓練情況下，不如縮減外離島義務役人員役期。他說，縮減自願前往外離島的義務役人員役期並不違法，可援引兵役法第十八條「現役提前退伍」規定；陳水扁總統任內三度縮減義務役役期都是以「員額過剩」為由，援引兵役法第十八條達成縮減役期目的。

民進黨籍國防及外交委員會立委何志偉表示，他以曾為外島兵自豪，支持這項政策。他說，美日韓具備外島等艱苦服役經驗，出社會找工作非常好找，台灣社會也有這樣氛圍，增加義務役外島加給應該討論，若社會支持，義務外島兵額度數量可再增加。