觀察站／危機更近？國防預算引聯想

國防部明年度預算對軍醫局增加投資，從生物防護到基礎醫衛能量整備，雖然計畫必要性都宣稱以災難救援、新興傳染性疫情需求為導向，但「軍以戰為主」，民防救災、疫情防治應由醫療體系支持，軍醫所建構資源雖可平戰兩用，但主要仍是戰時部隊醫療所需，只是軍方為戰爭作準備，在大選敏感時刻只能「意會」，不可在預算案說明中「言傳」。

國防部明年度公開預算案，在傳統一般裝備項下新增軍事投資項目，看似單純，但若從分支計畫概況中詳閱，就有許多未在一般裝備計畫說明中呈現專案名稱，如對美採購NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）的「天隼五號」，行政費編在公開預算中；陸軍與海軍也有類似現象。這些主預算應列在機密專案的行政費用，為何特意逸出到公開預算案？用意不明。

預算案另一值得注意的是軍醫局以「反制及因應我國可能面臨中共因素、生物恐怖主義及天然疫災等生物威脅」為由，明年起分配九億八千多萬元的五年生物防護研究預算。預算明年才開始執行，卻未被國防部列為新軍事投資，顯然是一項持續案，只是同樣自機密預算中逸出，被分開編列到公開預算項下。

軍醫局所屬單位基礎醫衛能量設備整備案編列九億八千多萬元，分四年充實各軍醫院移動式醫療設備，著眼於大量傷患搶救。其計畫必要性和預期成果，已言明為支持災難救援與戰時急、重傷醫療等軍事任務。向立法院說明雖進一步闡明是為因應「未來新興傳染性疾病之疫情等衝擊」所執行官兵醫療照護及大量傷病患產生時的軍事醫療任務，但已引人「為戰爭預作準備」的聯想。

國防部日前甫公布預告辦理「軍人因作戰、演習訓練或搶救災害死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」草案，為戰時殉職官兵爭取身後權益，對照預算書中軍醫體系為大量傷患所做準備，縱使軍人作好戰爭準備是本務，但在特定政黨的政治人物對台海情勢輕描淡寫之際，外界從中不難體會真實的危機是否愈將迫近。