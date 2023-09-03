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海葵颱風登陸台東東河！最新風雨預測出爐 6縣市有望放颱風假

海葵颱風15:40登陸台東東河 劃下1472天無颱風登陸句點

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因應海葵暴風圈逼近 國軍防災動起來

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
因應「海葵颱風」暴風圈逼近台灣東部與南部，國軍第二、三作戰區今日分別投入防災任務，先遣部隊進駐可能受災的潛勢區域。圖/八軍團提供
因應「海葵颱風」暴風圈逼近台灣東部與南部，國軍第二、三作戰區今日分別投入防災任務，先遣部隊進駐可能受災的潛勢區域。圖/八軍團提供

因應海葵颱風暴風圈逼近台灣東部與南部，國軍第二、三、四作戰區分別投入防災任務，先遣部隊進駐可能受災的潛勢區域。海軍派遣AAV7兩棲突擊車預置宜蘭蘇澳、台南官田、屏東加祿堂及仁壽營區應變。

第二作戰區今天表示，海葵颱風暴風圈東台灣，東部地區面臨強風豪雨惡劣天候，作戰區今天配合花蓮及台東縣政府投入救災兵力，計355員，協助花東居民執行預防撤離及路樹傾倒清除任務，全力協助地區災害防救工作，第一時間保障民眾生命財產安全。

第二作戰區指揮官俞文鎮說，海葵颱風來勢洶洶，已先期與各縣市政府共同規畫，在風災來臨前，妥善預置兵力，完成災防工作，將災損降至最低程度，共同捍衛美好家園。

第三作戰區指出，因應海葵颱風威脅，轄屬各單位計派遣130員聯絡官及情蒐官進駐轄區內各鄉、鎮、市、區公所；3580人部隊兵力已完成任務整備，可適時投入救災支援。

第三作戰區所屬，以蘭陽指揮部為首的災防區，上午指派先遣部隊214員，兩棲突擊車及膠舟等機具與各式裝備，計4類41項，分別赴宜蘭大同、蘇澳、五結、南澳、新竹五峰及尖石鄉等處預置。

第四作戰區表示，配合台南、高雄市及屏東縣政府，作戰區同步提升為災害應變中心一級開設，派遣聯絡官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，及時掌握地方災情狀況，隨時依令投入災害防救任務。

第四作戰區指出，依地方政府申請及救災任務需要，整合南部地區三軍各部隊，納編南區後備指揮部、海軍陸戰隊、水下作業大隊及通資電軍等單位，持續派遣聯絡官、情蒐官及救災兵力，共計344員，進駐高雄市桃源、甲仙、六龜、那瑪夏、茂林區及屏東縣三地門、林邊、佳冬、東港、大社、杉林、滿州等地，協助執行預防撤離、收容中心開設、沙包堆置及物資搬運等災害應援任務。

海軍司令部表示，依中央氣象局預判颱風可能路徑，檢派兩棲突擊車預置宜蘭蘇澳、台南官田、屏東加祿堂及仁壽營區；陸戰隊兩棲偵搜大隊、水下作業大隊完成膠舟與抽水機具整備；三軍聯訓基地、防空營及新兵訓練中心，將配合地方政府災防應變需求，派遣官兵執行物資運送與預防撤離任務。

海軍陸戰隊防空警衛群防空營於枋寮鄉新龍村協助居民實施預防性撤離。圖/海軍提供
海軍陸戰隊防空警衛群防空營於枋寮鄉新龍村協助居民實施預防性撤離。圖/海軍提供

海葵颱風 屏東縣政府 海軍司令部

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