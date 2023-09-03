因應海葵暴風圈逼近 國軍防災動起來

因應海葵颱風暴風圈逼近台灣東部與南部，國軍第二、三、四作戰區分別投入防災任務，先遣部隊進駐可能受災的潛勢區域。海軍派遣AAV7兩棲突擊車預置宜蘭蘇澳、台南官田、屏東加祿堂及仁壽營區應變。

第二作戰區今天表示，海葵颱風暴風圈東台灣，東部地區面臨強風豪雨惡劣天候，作戰區今天配合花蓮及台東縣政府投入救災兵力，計355員，協助花東居民執行預防撤離及路樹傾倒清除任務，全力協助地區災害防救工作，第一時間保障民眾生命財產安全。

第二作戰區指揮官俞文鎮說，海葵颱風來勢洶洶，已先期與各縣市政府共同規畫，在風災來臨前，妥善預置兵力，完成災防工作，將災損降至最低程度，共同捍衛美好家園。

第三作戰區指出，因應海葵颱風威脅，轄屬各單位計派遣130員聯絡官及情蒐官進駐轄區內各鄉、鎮、市、區公所；3580人部隊兵力已完成任務整備，可適時投入救災支援。

第三作戰區所屬，以蘭陽指揮部為首的災防區，上午指派先遣部隊214員，兩棲突擊車及膠舟等機具與各式裝備，計4類41項，分別赴宜蘭大同、蘇澳、五結、南澳、新竹五峰及尖石鄉等處預置。

第四作戰區表示，配合台南、高雄市及屏東縣政府，作戰區同步提升為災害應變中心一級開設，派遣聯絡官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，及時掌握地方災情狀況，隨時依令投入災害防救任務。

第四作戰區指出，依地方政府申請及救災任務需要，整合南部地區三軍各部隊，納編南區後備指揮部、海軍陸戰隊、水下作業大隊及通資電軍等單位，持續派遣聯絡官、情蒐官及救災兵力，共計344員，進駐高雄市桃源、甲仙、六龜、那瑪夏、茂林區及屏東縣三地門、林邊、佳冬、東港、大社、杉林、滿州等地，協助執行預防撤離、收容中心開設、沙包堆置及物資搬運等災害應援任務。