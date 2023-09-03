新年度國防預算案 明年700名義務役男須赴外離島服役

國防部明年恢復1年義務役，徵集總人數預估約9100人。根據國防部主計局預算顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低的情形，國防部把部分義務役人員分發至東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公等外離島服役，與志願役人員混編，明年預計分發人數約700人，平均每13名義務役人員，有一位可能到外離島服役。

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天揭露此節。但國防部預算案未說明義務役役男分發外離島服役業務，是採自願或抽籤分發。

根據國防部主計局明年度預算，在軍職人員外島地域加給預算項目，編列25位義務役士官與150位義務役士兵加給，共175人，分發至第二級與第三級的外島服役；在軍職人員離島地域加給預算項目中，編列25位義務役士官與500位義務役士兵加給，共525人，分發至第二級與第三級的離島服役。所有合計為700名。

國防部現行規定，外島二級包括東沙、東碇、亮島、高登島等，外島三級為金門、連江等；離島二級包括吉貝、望安、龜山、虎井，離島三級為馬公與湖西。

加給部分，外島二級義務役士官每月4640元、義務役士兵每月2270元；外島三級義務役士官每月1760元、義務役士兵每月1030元；離島二級義務役士官每月1650元、義務役士兵每月930元；離島三級義務役士官每月1550元、義務役士兵每月830元。