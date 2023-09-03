七百名義務役男外離島服役 揭仲示警恐衍生管理問題

國防部明年1月1日恢復一年制義務役，有700人分配外離島服役。國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，若義務役人員是因為抽籤而非自願前往，恐將引發不小管理風險。他建議應適度讓前往外離島服役的義務役提高加給，縮減役期。

揭仲指出，國防部曾在新版五年兵力整建宣示，義務役以擔任守備任務為主，以及志願役盡量不與義務役混編的同役期同單位等兩項原則。

揭仲表示，國防部將義務役人員派往外離島，固然可解決當地部隊編現比長期偏低的痼疾，但會衍生出二大問題。在大金門與馬公等地駐軍人數較多，有可能將義務役人員集中編在同一單位；但東碇、亮島、高登、莒光、東引)等，由於駐軍人數少，勢必會出現基層單位志願役與義務役混編情形。

揭仲說，國防部先前之所以要求同役期同單位，是考慮到志願役與義務役混編，可能引發的差勤派遣與訓練進度安排等管理問題；現在國防部卻在服役條件更艱苦的外島與離島，將志願役與義務役混編，若義務役人員是因為抽籤而非自願前往，恐將引發不小的管理風險。

他指出，依照國防部規畫，義務役役男接受8周新兵訓練，18周駐地訓練，7周專長訓練，13周基地訓練與6周聯合作戰訓練。在大金門與馬公，或許還可勉強實施縮水版的基地訓練，東碇、亮島、高登、莒光與東引等，無法實施基地訓練；至於6周的聯合作戰訓練，所有的外離島，都不可能實施。

他表示，為避免義務役人員非自願被派至外離島，所可能引發的管理風險，增加義務役人員自願前往服役的誘因，有效緩解部隊編現比偏低的情形，建議適度增加義務役人員外離島加給，例如不分階級，外島二級一律每月4640元，外島三級每月1760元，離島二級每月1650元，離島三級每月1550元。另外，應在外離島無法接受完整基地訓練與聯合作戰訓練的情況下，縮減外離島服役義務役人員役期，例如外島二級減少8周、外島三級減少6周、離島二級與離島三級減少4周，相信能有效鼓勵義務役人員自願前往外離島服役。

揭仲說，縮減自願前往外離島的義務役人員役期不違法，援引兵役法第18條現役提前退伍相關規定。在陳水扁總統任內，從2004年到2007年7月，三度縮減義務役役期，都是以員額過剩為由，直接援引兵役法第18條，達成縮減役期的目的。