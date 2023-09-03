軍人節蔡總統謁陵 藍白都關心軍人

總統蔡英文、副總統賴清德3日軍人節都去忠烈祠祭拜，國民黨總統參選人侯友宜則提出要調高軍人薪資、檢討退撫制度，民眾黨主席柯文哲則是呼籲增加人員與作業的維持費！副總統賴清德還發文展示「國機國造」、「國艦國造」、「新制教召」與「延長兵役」等方案。

展示國軍改革成果

軍人節一早，總統蔡英文就率領副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊及考試院副院長周弘憲，前往圓山忠烈祠祭奠國民革命烈士，蔡總統也親自獻花、讀祭文，並在典禮完向烈士遺族代表點頭致意。

蔡英文也在臉書發文說，明年國防預算6068億將創下歷史新高，政府正持續改善營舍環境，明年底就能讓超過6萬名的國軍有更舒適的生活環境。賴清德則說，在蔡總統與國軍的努力下，「國機國造」和「國艦國造」的計畫已陸續達成目標。同時也推動「新制教召」及「延長兵役」等方案，多面向提升國軍戰力。

提高薪資 檢討預算

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在主持完防颱會議後，就馬上前往新北市軍人忠靈祠悼念英勇犧牲的國軍弟兄，他發文說，雖然政府一直強調買武器與載具，但最重要的是使用武器的國軍弟兄，因此侯友宜承諾，上任後一定會提高軍人薪資，強化個人專才與未來就業的連結，並全面檢討《退撫法》以及人事升遷制度。

民眾黨總統參選人柯文哲則發文說，國防預算雖創歷史新高，但是因為軍購大幅增加，攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費卻不增反減。他主張國防預算要達到GDP的3%，且預算分配要合理化，軍事預算三大部份「人員維持」、「作業維持」及「軍事投資」必須均衡分配。

掛念國軍防颱

近日宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘則回想起自己的軍旅生涯說，他曾在金門空軍高砲部隊服役，當年「單打雙不打」的震撼，經歷過的人絕對不會希望讓下一代有同樣的經歷，台灣需要備戰而不畏戰，同時秉持對和平的信仰與追求。郭台銘也提醒國軍，3日還要對海葵颱風可能產生的災情隨時做好準備，

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