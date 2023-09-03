台灣基進：抗日勝利是台灣戰敗 反對軍人節訂9月3日

台灣基進黨主席王興煥今天說，9月3日是中華民國抗日戰爭勝利紀念日，以今天作為軍人節是中華民國、黃埔本位，非台灣本位，太平洋戰爭時，台灣屬於日本共同體，與中華民國敵對，抗日勝利是台灣戰敗，反對軍人節訂在9月3日。

台灣基進上午舉行記者會，王興煥表示，太平洋戰爭失敗後，台灣被中華民國占領，除了中華民國加諸台灣的殖民屠殺，文化滅絕，階級歧視，更因為中華民國與中國的千絲萬縷，台灣數十年來在國際社會備受一個中國帶來的歧視，內戰史觀持續分裂台灣認同。

王興煥說，台灣軍隊應該以台灣人為主體，效忠台灣共同體，不應以中華民國殖民體制的視角，決定9月3日為軍人節，這涉及國軍最基本國家認同，台灣軍隊要建構在台灣國族視角的榮譽與責任，而非中華民國的壓迫與枷鎖，務實的台獨工作，須奠基於真實的台灣認同，期待民進黨政府對中華民國的妥協逐漸歸零。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱說，國防部面對民意監督及檢視時，回應的態度總是令人失望，這是軍中文化及決策模式長期的問題，國軍要從過去口號反攻大陸的黃埔軍隊，轉型為守衛家園的台灣軍隊，國防部高層觀念必須改變，如此消極面對監督，會讓民眾對國軍產生懷疑。

台灣基進發言人楊佩樺表示，九三軍人節本應慰勞國軍，但是正是為了基層國軍，台灣基進呼籲國防部正視基層軍人權益跟尊嚴，未來台海前線上戰場的是國軍基層，國防部高層不能將帥無能，一天到晚扯基層後腿。