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柯文哲質疑國防預算大買軍備卻減列作業維持費

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
今天是九三軍人節，民眾黨主席柯文哲在臉書發文，祝福國軍弟兄姊妹軍人節快樂。圖／取自柯文哲臉書
今天是九三軍人節，民眾黨主席柯文哲在臉書發文，祝福國軍弟兄姊妹軍人節快樂。圖／取自柯文哲臉書

台灣民眾黨主席柯文哲說，明年度國防預算達到6068億元，攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費，不增反減，他主張國防預算要達到GDP的3%，更要堅守財政紀律，不能像現在大量編列特別預算，要接受國會監督。

柯文哲中午在臉書發文指出，軍隊是國家的命脈，三軍統帥必須堅定捍衛國軍尊嚴，過去8年以來，中央政府自豪改善了國軍營舍，但是連執政黨立委趙天麟等人都認為，國軍抗彈板不具備抵擋子彈功能，質疑國軍抗彈板驗收合格，但不一定合用，要求國防部盡速修正。

柯文哲說，蔡英文總統上任時曾經宣示，她要精進訓練內容，但是很多國軍弟兄，現在還是在掃地、油漆、練刺槍術，研議恢復推廣踢正步。

柯文哲表示，行政院剛推出的中央政府總預算，國防預算6068億元，創下歷史新高，其實是軍購大幅增加，攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費，不增反減。

柯文哲說，國防預算要達到GDP的3%，國防預算要合理化，軍事預算三大部份人員維持、作業維持及軍事投資必須均衡分配，更要堅守財政紀律，不能像現在大量編列特別預算，必須有完整計畫，逐項審查，真正接受國會監督。

柯文哲表示，未來武器裝備自動化、智慧化，是不可逆的趨勢，人力密集的戰略觀建軍也要檢討，科技練兵、建立現代化軍隊，達到國防自主的目標，公開透明、科技建軍、資源適當配比、拒絕黑箱，才能真正讓中華民國國軍現代化、高效率，恢復國軍尊嚴。

國軍 柯文哲 國防預算

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