國軍九三關懷重症兒…病童緊牽氣偶娃娃手不放 眾人心疼惹鼻酸

國防部政治作戰局今（1）日辦理「93愛93」病童關懷活動，前往台北榮民總醫院93兒童癌症病房，關懷重症兒童。一位病童牽著軍方所安排陸軍氣偶娃娃的手，直至活動結束都不願意放開。現場氣氛令人感動鼻酸。

官兵今天前往台北榮民總醫院92、93病房，與侯明志副院長、社工室主任温信學、護理部沈清清副主任及Dora媽咪蘇慧娟，透過互動遊戲、製作造型氣球、贈送軍事元素文宣品及三軍娃娃熱情互動，為病童們加油打氣與展現國軍愛民精神。心戰大隊也為病童繪製三軍Q版人物畫，並印製成專屬T-shirt，讓大家能穿上有自己臉龐的帥氣軍裝，一圓軍服夢。

93病房的小宇媽媽表示，當小宇拿到畫著自己帥氣的穿著空軍飛行服，開著戰鬥機起飛悍衛領空的版畫時，開心地笑了起來，也拿著自己的專屬T-shirt愛不釋手，根本忘了身體上的病痛。她很感動，也感謝國軍弟兄，這麼有愛心，來病房給孩子們加油打氣。

Dora媽咪蘇慧娟表示，當在兒童癌症病房看到國軍弟兄來摺氣球，並且送上孩子們的專屬T-shirt時，她聽到孩子們開朗的笑聲，在這一刻，他們忘了疼痛，忘了自己生病，這讓她非常感動。

參加官兵表示，藉「93愛93」活動，讓病童能感受到國軍有愛悍衛國家，病童們也要勇敢對抗病魔，透過互動遊戲為病童加油打氣，使民眾感受國軍溫暖及軍愛民的信念

一位病童牽著在現場參與活動陸軍娃娃的手，一直不願意放開。哭壞不少心疼的大人。