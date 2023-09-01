鄭文燦：提升國防戰力 確保兩岸和平是必要
行政院最新施政報告指出，滾動修正「五年兵力整建計畫」執行優序，強化管控機制，新式高教機已交機16架，行政院副院長鄭文燦今表示，提升我方國防戰力、確保兩岸的和平是必要的。
鄭文燦今日出席「2023台北3C電器空調電腦影音展」開幕典禮，針對行政院最新施政報告提到滾動修正「五年兵力整建計畫」執行優序，表示透過國防自主以及對外軍購，提升我方國防戰力、確保兩岸的和平，以及增加我方的籌碼，這個都是必要的。
鄭文燦指出，目前各項準備工作都非常順利，目前高教機是預定要生產66架，已經交機了16架；另外，軍用商規的無人機、5種原型機也陸續交機，海軍的各項艦艇，包括國艦國造也陸續在時間表上。
鄭文燦表示，全民支持國防，讓國家更安全，這個是必要的，我們希望這幾年因應國防需求，能有更多的安全投資，讓國家可以永續發展，這是很重要的。
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