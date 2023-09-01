國防部報告：習近平第3任期 推動解決台灣問題

國防部二○二四年度國防預算案公開版昨送抵立法院，隨案公布的「國防部一一二年中共軍力報告書」示警，中共領導人習近平在今年全國人大會議中提及「堅定不移推進祖國統一進程」，顯見中共可能在習氏第三任期內，推動解決台灣問題進程。蔡總統昨勗勉軍方說，明年度國防總預算達到六○六八億元，創下歷史新高，政府要給國軍最大支持。

新年度公開版國防預算案，空軍在一般裝備細項說明中披露「天隼五號」專案所需業務費、專案協調、資料詢答通訊、專案法律顧問諮詢費等。據了解，此案是我對美採購ＮＡＳＡＭＳ防空系統相關預算，因美國尚未宣布售我，主預算列為機密。

國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，國軍對美軍購接裝將進入高峰，為因應為數龐大的對美軍購案，並精進對外軍購專管機制，八月起國軍所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責；國防自主建案維持由軍備局督管，統一對外軍購事權。