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「提供AK-47步槍」 歐布萊恩：美須助台備戰

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國前白宮國安顧問歐布萊恩。圖／路透社資料照
美國前白宮國安顧問歐布萊恩。圖／路透社資料照

美國前白宮國安顧問歐布萊恩表示，中國可能在二年內入侵台灣，美國需要協助台灣備戰，包括提供足夠軍力、加速台灣國艦國造，並提供ＡＫ-47步槍與小型武器以協助台灣民防。

中央社報導，目前擔任全球台灣研究中心（ＧＴＩ）美台工作小組主席的歐布萊恩，廿五日接受ＧＴＩ線上訪談表示，中國認為美國正變得軟弱，如俄烏戰爭、美軍撤兵阿富汗及二○二五年美國新政府交接時空窗期，而中國面臨人口減少、巨債與經濟問題，可能利用台海危機，轉移人民對政府表現不佳的注意力。

歐布萊恩不只一次提議讓台灣民眾學會使用ＡＫ-47步槍，包括今年三月訪問台灣時，舉行記者會公開呼籲台灣應該教全民使用武器，他說，如果數百萬人都會使用ＡＫ-47步槍，將使中共領導人重新評估是否入侵台灣。

美國 俄烏戰爭

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