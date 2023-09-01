藍委：台海軍事風險增 綠委：台美關係邁大步

美國擬軍援台灣八千萬美元，總統府、國防部、外交部昨都表達感謝，但對軍援細節沒有評論。在野黨立委認為此舉代表台海軍事風險升高，民進黨立委認為這意味台美關係往前邁進一大步。

總統府發言人林聿禪說，台灣將會持續展現自我防衛決心、堅定強化全民國防戰力。外交部發言人劉永健說，台美間會不定期隨時針對重要議題保持聯繫，基於台美默契，不會對外說明。

國民黨立委陳以信說，現由美方主動判斷、主動提供軍備，代表台海軍事風險快速升高，美國對台海軍事擔憂相當具體且具急迫性。立委江啟臣認為，台美軍事合作擴大、加強的意味濃厚。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，樂見也支持美方提供台灣軍購或軍事融資，但是否代表美國在為明年台灣總統選舉結果可能引發的戰爭提前準備，「這是非常嚴肅的問題」。時力立委邱顯智說，台海危機確實存在，應正面看待台美關係強化。

「台灣跟美國關係往前大大邁進一步…」民進黨立委王定宇認為這證明台灣是美國在非北約國家中的主要同盟國，地位等同日本跟以色列，可直接接受軍事援助。