美擬援台8000萬美元軍備 首度用「外國軍事融資」管道

拜登政府廿九日通知國會，擬透過「外國軍事融資」（ＦＭＦ）管道，援台八千萬美元；國務院稱這是史上首例，但並未如過去軍售公布通知國會的文本內容。據了解，這將是一批無償軍援，用來補充拜登政府七月底動用總統提撥授權（ＰＤＡ）提供給台灣的軍備所需。

一名國務院發言人對本報表示，此做法符合台灣關係法和美國長期「一個中國」政策，一中政策沒有改變，美國確保台灣獲得必要的防衛物資與服務，確保台灣維持足夠的自我防衛能力；美國在台海和平穩定有著持久利益，台海和平穩定攸關區域與國際安全和繁榮。

美聯社報導，國務院對國會說明「這批物資將用於聯合防衛能力並強化海域意識與安全能力，以強化台灣的自我防衛能力。」

美聯社掌握的文本並未具體說明，拜登政府透過ＦＭＦ對台灣提供哪些軍事裝備或系統，可能包含空中與海岸防禦系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道飛彈與空防系統、先進通訊裝備、防護設備和彈藥等。此外，ＦＭＦ也能用來採購提供給台灣的軍事訓練計畫。

ＦＭＦ的法源授權來自二○二三財年國防授權法，授權拜登政府在五年內可提供總價一百億美元的無償軍援（每年最多廿億美元），以及廿億美元、設定十二年內還款的軍事融資直接貸款，以支持台灣面對北京的侵略。

此外，美國總統拜登去年底簽署一點七兆美元的二○二三財年綜合撥款法，國務院可據此提供給台灣最多廿億美元、需償還的軍事融資貸款。

據了解，最新軍援屬於無償援助，用於支援拜登七月廿八日動用ＰＤＡ提供台灣三點四五億美元的防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育。和ＦＭＦ一致的是，美國政府宣布ＰＤＡ時也很低調，拒絕說明援助台灣的實際內容。

相較廿億美元，八千萬美元相對有限。美聯社報導，光是拜登動用這項管道就足以激怒中國大陸，因美國向來對「國家」提供ＦＭＦ。

陸堅決反對：違一中原則

【記者謝守真／綜合報導】大陸國防部發言人吳謙昨天表示，台灣安全靠的是「一個中國原則」下兩岸同胞的共同努力，絕不是依仗美國援台售台武器；無論是援台武器也好，售台武器也罷，中方一貫予以堅決反對，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制。

大陸外交部發言人汪文斌表示，美國嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，特別是「八一七公報」規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海穩定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿，堅決反對。