役男傳鬥毆 軍方嚴懲

嘉義陸軍第10軍團257旅軍事訓練役部隊傳出營內鬥毆事件，2名新兵測驗3000公尺時疑似擦撞起口角，跑完後返回營舍再次嗆聲，形成兩派役男叫囂、爆發肢體衝突，軍方將涉打群架的20多名役男移請憲兵隊法辦。10軍團指揮部昨天證實，相關涉犯人員將移送法辦，並召開懲評會檢討重懲。

據了解，這兩名新兵原本就互看不順眼，上月29日上午體測時，其中1人疑想爭取好成績放榮譽假的機會，搶快時擦撞另一人，當場起口角，互嗆互瞪；測驗結束後返回營舍，兩人各找連上弟兄助陣，卻失控演變群體鬥毆，場面一度混亂，有圍觀、勸架役男也遭殃，有人被打到受傷流血。

10軍團指揮部表示，發生肢體衝突時在場幹部立即向前制止，並嚴加管束，單位依「刑懲併行」原則，相關涉犯人員已交由憲兵隊處理，將移送法辦，並召開懲評會檢討重懲，另援引為例，要求各單位引導官兵正向情緒管理及強化軍法紀教育。

軍方持續釐清涉案人員，擬今天依聚眾鬥毆罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。257旅7月時曾傳出營區鬥毆事件，其中1人遭臉盆砸頭倒地，送醫治療無大礙，而當時參與鬥毆的士兵遭禁假處分。