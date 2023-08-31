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台美軍事融資 、軍援與軍售有何不同 專家清楚解釋

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國拜登政府於美東時間29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元、約台幣25億元外國軍事融資（FMF）。圖/中華民國陸軍臉書粉專
美國拜登政府於美東時間29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元、約台幣25億元外國軍事融資（FMF）。圖/中華民國陸軍臉書粉專

美國拜登政府於美東時間29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元、約台幣25億元外國軍事融資（FMF）。軍事融資 、軍援與軍售定義有何不同？專家作出解釋。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興今日受訪表示，「軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）是美國對外軍事援助的一種制度，基本上可分為無償援贈金 (non-repayable grant) 與貸款兩種形態。美國2023會計年度國防授權法 (NDAA) 裡就批准了五年每年20億美元的無償援贈金額度，另外還有10億美元的貸款 ，最長償還期可達12年，利息依個案議定。同樣的，FMF也可以用來償付軍事服務。

至於「軍援」，他說其實是個很廣義的字，可以適用於幾乎任何形式的物質或服務援助。但顯然台灣目前的理解是無償性質的援助，例如7底宣布的「總統撥款授權」(PDA)。美國2023會計年度國防授權法 (NDAA) 裡就批准了五年每年10億美元的PDA軍援額度，美國總統可依此預算授權自美軍的庫存中提撥現役軍品 (或剩餘物資) 直接援助台灣。當然，PDA的軍援不一定必須是硬體武器裝備，也可以是訓練，後勤或技術支援等軍事服務。

至於軍售 (FMS) ，梅復興說，當然就是我國與美國簽約，付錢採購的案子。軍售當然也包括軟硬體武器裝備或軍事服務。

美國 軍售 國防授權法

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