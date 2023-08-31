落實軍用商規無人機採購 三軍總採購數達819架

借鏡俄烏戰爭，國防部日前宣布將鏈結民間產能，合作生產五款「軍用商規」無人機。國防部新年度預算書上午送抵立法院，內容顯示，陸海空軍均編列持續預算採購，採購總架數達到819架，以快速建立不對稱戰力，強化監偵效能。

借鏡俄烏戰爭，為快速建構台灣無人機不對稱戰力，國防部與中科院今年2月宣布，將鏈結國內民間產能，委託民間製造五款「軍用商規」無人機，包括「艦載監偵」、「陸用監偵」、「目獲型」、「監偵型」及「微型」無人機，將由中科院協助測試驗證及技術諮詢，廠商上月已交付原型機，若驗收合格明年啟動量產。

民國113年度國防預算書上午送抵立法院，五款無人機均編列於陸、海、空軍公開預算。陸軍部分，編列2億7478萬4千元，分別113至114年持續預算採購320架「微型無人機」，另編列5億6659萬元、於113至114年採購72架「目獲型無人機」。

陸軍說明，微型無人機的目的，是為了使部隊於執行滲透破壞及城鎮、基地防衛作戰等任務時強化偵察效能、擴大監控區域的作戰需求，以支援各部隊實施視距外目標獲得，以獲得有效正確的情資、順利達成作戰任務；而目獲無人機，同樣強化部隊監偵需求，以遂行反擊、反空機等任務，另可執行火力效果監視與後續掌握海上敵船團動態，利用指管系統分享情資，爭取反應時間。

此外，陸軍亦編列113年至115年、12億8015萬元預算，再籌購201架「戰術型近程無人飛行載具」。據了解，軍方已要求機型須具備「雷射標定」、「投彈」兩種構型，原型機將在下月在台北國際航太暨國防工業展覽會中亮相。

海軍部分，則編列24億1441萬元、於113至117年籌購96架「陸用監偵型無人機」、另編列4億2467萬元、於113年至114年採購16架「艦載型無人機」，包含8套導控系統、4套飛行模擬套件」。

海軍預算說明表示，陸用監偵無人機是利用無人機搜索識別目標，提供各型制海飛彈車組目標情資，確保提供機動飛彈車發揚火力；艦載型監偵無人機則將搭載於兩棲運輸艦，並搜索水面、登陸灘頭及港口，掌握戰場環境，供登陸部隊從有利位置遂行兩棲作戰，減少軍方傷亡、增進作戰效益。

空軍部分，則編列2億8496萬元3千元、於113年採購籌購315架「微型無人機」。空軍說明，相較歐美國家有強大偵蒐部隊且大量使用高科技武器與各式監偵裝備，使敵方部隊動態無所遁形，而空軍情報分析能力與沿用老舊監偵裝備機具，恐無法因應未來高科技作戰，此專案為強化單位偵蒐手段及監偵需求，以滿足部隊在戰時任務需求。