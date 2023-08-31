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反制中共威脅 預醫所獲預算提升生物戰劑偵檢防治能量

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
預防醫學研究所。圖／本報資料照
預防醫學研究所。圖／本報資料照

國防部（113年）國防預算案上午送到立法院，軍醫局預算編列顯示，為「反制及因應我國可能面臨中共因素、生物恐怖主義及天然疫災等生物威脅」為由，明年起至117年將編列9億5408萬5千元跨年度預算，由「預防醫學研究所」執行「生物防護研究」案，進行「高危害病原監測平台」、「疫苗開發平台」、「抗體及藥物開發平台」、「高防護實驗室人才培育及國際合作」等事項。

軍醫局說，這項生物防護研究案建置完成後，可大幅提升預防醫學研究所研究任務執行及研究水準。而各項設備設施結合發展計畫，完成後可提供完善的執行任務及研究環境，而各項設備完成後，可促進生物戰劑偵檢防治能量，提升工作人員士氣，不僅有助與其他研究單位的競合關係，更可展現及提振於國際社會生物防護戰備整備不容忽視的力量。

國防部明年度預算書披露，軍醫局自明（2024）年起至2028年編列9億5408萬5千元跨年度預算，執行「生物防護研究」案。軍方描述，此案是為反制及因應我國可能面臨中共因素、生物恐怖主義及天然疫災等生物威脅。

根據軍醫局明年度公開預算揭示，軍備局明年起至2028年執行9億5408萬5千元的「生物防護研究」案，此計畫未來將以「高危害病原監測平台」、「疫苗開發平台」、「抗體及藥物開發平台」、「高防護實驗室人才培育及國際合作」等4項發展目標，推展生物防護工作，以反制及因應我國可能面臨中共因素、生物恐怖主義及天然疫災等生物威脅。

軍醫局說，這項生物防護研究案建置完成後，可大幅提升預防醫學研究所研究任務執行及研究水準。而各項設備設施結合發展計畫，完成後可提供完善的執行任務及研究環境，而各項設備完成後，可促進生物戰劑偵檢防治能量，提升工作人員士氣，不僅有助與其他研究單位的競合關係，更可展現及提振於國際社會生物防護戰備整備不容忽視的力量。

另外，軍醫局明年也編列9750萬元預算，進行「國防醫學研究」，針對野戰衛勤、戰傷醫學、航太醫學、潛水醫學、選兵醫學、化生放核防治醫學、傳染病防治、災難醫學、預防醫學、基礎醫學、臨床醫學、轉譯醫學、醫學教育、藥物科技、衛生行政、護理照護、創新科技及其他等18類範疇，此案國防醫學研究整合型及個別型計畫共計215件。

軍醫局表示，此案是為提升醫療水準及服務品質，推動學術研究風氣，為達國際科技醫學水準，與國外高科技國家同步發展，參考國外軍陣醫學、基礎醫學與臨床醫學研究等發展趨勢，以建軍備戰及發展軍陣醫學相關需求，達成以科技支援作戰、救災的軍陣任務。

醫學 恐怖主義

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