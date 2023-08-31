國防部：習近平第三任期內可能推動解決台灣問題進程

國防部112年中共軍力報告書今天抵立法院，內容示警稱，中共領導人習近平在今年全國人大會議中，提及「堅定不移推進祖國統一進程」，顯見中共可能在習氏第三任期內，推動解決台灣問題進程。而根據報告中共對台威脅樣態分類，共軍近年軍事操演對台已達「高強度威脅」。

報告指出，觀察中共第二十屆中央軍事委員會人事布局，軍委會將領具備「實戰經驗」、「科技專長」及「熟稔台海事務」等資歷，顯見共軍強化對台作戰整備備、提升反介入／區域拒止（Anti-Access/Area Denial, A2/AD）能力。

針對中共各軍種戰略，報告指出，中共陸軍部隊依「機動作戰、立體攻防」戰略要求，完善「合成旅」部隊編制，建構全域機動型部隊；中共海軍部隊依「近海防禦、遠海防衛」戰略要求，確保在2035年前，於第一島鏈至第二島鏈之間海域，建立戰略防禦縱深與抗擊強敵戰力。

報告表示，中共空軍部隊依「空天一體、攻防兼備」戰略要求，確保2035年建成具攻防兼備能力戰略空軍，且同時擁有對第二島鏈作戰，所需空中機動、補給及戰略縱深打擊能力。

報告提及，中共第三艘航艦「福建號」尚在裝備整合測試，以及艦載「殲35」、「殲15T」、「空警600」等型機研製，未來列裝後，將協同「遼寧號」、「山東號」航艦組成遠洋作戰能力。

對於中共台海周邊針對性活動，報告揭露，灰色地帶侵擾、網路作戰、遠海長航訓練、聯合戰備警巡、聯合登陸作戰演訓、聯合軍事行動等。

至於對台威脅態樣，報告分為高、中、低。低強度威脅為：共軍於大陸東南沿海、中線以西，進行常態化演訓活動。態樣如：沿海地區開設禁航區從事演訓，演練戰術戰法。三軍聯合登陸演習，驗證聯合作戰整體效能。中共部署新型主、輔戰機及無人機，於海峽中線以西，從事空中警戒、巡邏等任務。

至於中度威脅，則是共軍派遣機、艦逾越海峽中線，並用「灰色地帶」手段對我進行襲擾。中強度脅態樣包括：指管海、空兵力於台海周邊從事聯合戰備警巡及海空聯訓，加大對台軍事威懾力度；指管海、空兵力經台海周邊從事遠海長航訓練，強化突破島鏈、遠程機動打擊能力。派遣海警船及無人機等非軍事作戰主要裝備，闖入我應變區及外島禁止、限制水域，增加戰備負荷。

至於高強度威脅，則是共軍機、艦逾越海峽中線並劃設禁航區，執行針對性聯合軍事演習。高強度脅態樣包括：在台海周邊開設禁航區，海、空兵力採「分區同時」進入我應變區，企圖封控我對外交通航，遠火部隊及火箭軍部隊進行實彈射擊及彈道飛彈試射經我領空；艦隊編隊於我東部周邊海域，從事反介入、區域拒止戰術演練。

報告指出，國軍在兩岸國防預算、軍力不對稱條件下，持續整合有限資源，投資建軍備戰優先項目，強化關鍵防衛戰力，組建機動性高、量少、質精、高效能及高精準打擊戰力，統合全民總力運用，支援軍事作戰效能，以發揮全民總體戰力，以使我軍立於防衛作戰「勝兵先勝」優勢，迫使中共放棄武力犯台企圖。