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軍購進入密集接收期 國軍軍購權責從軍備局調為戰規司

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部戰規司長李世強(右一)近年因軍購業務所需，與國安會互動密切。圖／取自立法院直播
國防部戰規司長李世強(右一)近年因軍購業務所需，與國安會互動密切。圖／取自立法院直播

國防部今日送至立法院的最新一份「五年兵力整建及施政計畫報告」揭示，為精進對外軍購管制機制，所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責，國防自主建案維持由軍備局督管。

國防部因應中共軍事威脅，以對美軍購方式強化戰力，美方亦透過軍事援助等舉措協助我國。國防部戰規司長李世強近年綜整國軍防務規劃，主責與美國防部進行戰略交流，近年也與國安會互動密切，軍購業務集中於戰規司受到矚目。

國軍對美軍購接裝將進入高峰，為因應為數龐大的對美軍購案，並精進對外軍購專管機制，國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」內容表示，自今年8月起，國軍所有軍購案，由原軍備局調整為戰規司負責；國防自主建案，維持由軍備局督管，以統一對外軍購事權。並藉由建案作業專業職能，有效整合管控機制，降低軍購風險。

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」內容指，對外軍購是構建不對稱防衛戰力的重要籌獲管道，但仍存在雙方合約溝通與國際環境影響產能問題，而無法如期、如質獲裝。

國防部表示，為降低風險，國防部提早啟動對美專管協商機制，在不增加軍事投資預算總額前提下，秉持「預算個案編列，整體規劃運用」原則，由國防部召集軍種採合署方式，詳實編製出國計畫及預算，並編組聯參、軍種專案團隊，赴美執行軍購案整體規劃，以加速軍購作業執行進度。

報告」內容表示，國軍有效管控需求品項因產能不足、暫無現貨及消失性商源等問題，並尋求國安、國防及外交體系向美國提出「多元軍購籌獲途徑」建議，針對無法如期交運的武器裝備，請美方主動洽詢其他供應商或盟邦，供售類同裝備給予我國。

國防部 國軍

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