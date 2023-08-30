國安會要求國防部國安局從事網路作戰源頭擾亂任務
國家資通安全辦公室提出資安戰略報告，資安作戰賦予國防部及國家安全局，從源頭擾亂或阻止境外敵對勢力網路作戰權限。
監察委員賴鼎銘、葉宜津、王麗珍調查新竹工業區採購監視器系統案，調查報告重點在查察台灣製造微笑標章與影像監控系統產品資安國家標準，已完成修訂後，國防部與中科院未在採購契約條款納入招標規格條件，沒有與國家標準接軌，是否符合政府現行政策，有探討空間。
但是這份調查報告也指出，國防部曾經說明，國防部無法針對未知封包及後門程式執行風險比對。監察院認為，國防部與中科院現行抽檢比率與數量，似有重新檢討精進之處，以符實需。
這份報告表示，國安會對資安作戰精實防禦圖構想，要求國安局及國防部須制敵機先阻絕攻擊，依資安向前防禦方針，從源頭擾亂或阻止境外敵對勢力網路作戰。
國安局第七處是網域安全處，近年積極招考資安人才；國防部資通電軍有網路作戰聯隊部署民間各地。對於有關網路主動攻擊駭入作為與適法，官員均稱建立相關能量用於網路安全維護，建構防止遭駭機制，未公開承認從事源頭反制性質網攻。國安會資安作戰任務賦予源頭擾亂任務，具有攻擊機制的意涵。
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