國安會要求國防部國安局從事網路作戰源頭擾亂任務

過去在對日抗戰時期，我國空軍的規模其實不如日軍。日本陸軍與海軍，各自擁有航空部隊，日本海軍又擁有多艘航空母艦，我國空軍有形戰力，在數量上難以與日軍匹敵。當時政府雖有委外設計後自行生產的教練機，但是缺乏自行研製戰機的能力，大都仰賴向各國採購而來。也因此，抗戰初期，小小的中國空軍，就有多達9家飛機廠出廠的各種款式戰機。而其中，法國軍火商最不老實，竟將舊機塗新漆假冒新機，賣給我國。 不過，一般人若是查看空軍司令部官網，雖然有抗戰空戰戰史介紹，卻缺乏有關空軍抗戰使用各型戰機詳細的介紹。以下就讓聯合報資深記者高凌雲，以日本防衛廳戰後修編戰史，為讀者補上這段歷史...

2023-08-30 11:30