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4枚飛彈飛過未預警各界譁然 顧立雄曝國防部改變

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國安會秘書長顧立雄。本報系資料照
國安會秘書長顧立雄。本報系資料照

鏡週刊今天刊登專訪國安會秘書長顧立雄內容，顧立雄表示，去年大陸4枚東風飛彈飛過台灣本島，引起各界驚恐，這次副總統賴清德出訪，國防部改變因應方式，搶先公布我海軍監控解放軍的照片，不只讓民眾安心，後續海內外進行相關報導時，也都選擇使用我方視角的照片，不再有受制於人的感覺。

顧立雄指出，去年前任美國國會議長裴洛西訪台，當時大陸實彈演習，4枚東風飛彈飛過台灣本島，訊息被日本防衛省公開後，造成不小的輿論，國防部也改變應對方式。

顧立雄說，賴清德出訪，大陸的反應只能算是中低度，主要的原因是賴的路線、實際行為等，都符合國際對於台海議題的關切與期待，在我方表現出低調、穩健姿態後，大陸的反應若過於挑釁，反而會更造成國際間的反感。

顧立雄 國防部 飛彈

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