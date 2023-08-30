共機艦擾台 國防部即時公布痛批

國防部昨天採即時公布方式，披露共軍機艦大批出海，且其中有十二架共機不但闖越台灣海峽中線，還加長在海峽東側空域留空時間。國防部批評共軍軍事騷擾惡化區域安全，呼籲北京當局即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。

國防部針對台海共軍機艦動態，目前慣例是在隔日公布，且僅作紀錄，沒有政治評論。但國防部昨天下午不但即時公布當日上午共軍機艦動態，且特別針對情勢發表評論。

台北市長蔣萬安昨天出發前往上海參加雙城論壇，共軍機艦大批擾台引發關注，國防部的「即時」公布，也引起外界討論。

北市府發言人殷瑋表示，蔣萬安已公開宣示，珍惜民主，維護和平、創造繁榮的企圖心始終不變。出訪報准中央才參加，陸委會曾說樂見雙城論壇續辦，也會支持；蔡英文總統公開表達過兩岸要健康有序交流，民進黨總統參選人賴清德也說要推動兩岸對話，「雙城論壇一定會秉持對等尊嚴善意互惠原則交流」。

國防部表示，自昨廿九日九時起，國軍陸續偵獲中共殲十、殲十六、空警五百、運九及無人機等各型機計廿四架次出海活動，其中十二架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦五艘配合執行聯合戰備警巡。

國防部特別即時公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，內容顯示，台海中線由北到南部延伸線空域，分別有一架次BZK-05無人機、六架次殲十戰機、四架次殲十六戰機、一架次運九通信對抗機闖越台海中線，且加長進入中線東側的留空時間，明顯挑釁我空防。