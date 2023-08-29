共機今加大挑釁我空防行動 我籲北京停止破壞區域安定

國防部今天表示，共軍今天有24架次軍機出海活動，5艘共艦配合執行聯合戰備警巡。而航跡顯示，其中有12架共機不但闖越台灣海峽中線，還加長在海峽東側空域留空時間。國防部批評共軍軍事騷擾已惡化區域安全，呼籲北京當局即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。

國防部表示，自今（29）日9時起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500、運-9及無人機等各型機計24架次出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線進入西南空域；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部特別即時公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，內容顯示，台海中線由北到南部延伸線空域，分別有1架次BZK-005無人機、6架次殲-10機戰機、4架次殲-16機戰機、1架次運-9通信對抗機闖越台海中線，且明顯加長進入中線東側的留空時間，明顯挑釁我空防。

國防部表示，維持台海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內，區域各方的共同責任。共軍在區域間持續的軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。