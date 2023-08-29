陸大型無人機飛宜蘭外海 疑探我空防

國防部昨發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，前天共軍一架BZK-005長鷹無人機自北部繞行我宜蘭外海空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈嚴密監控與應處。

BZK-005型無人機是解放軍海軍的大型無人機，續航能力可觀，可執行通信中繼、偵查、攻擊、測繪等軍事任務，過去就曾參與長航繞台任務，在我東部海域的活動也常被日本自衛隊所紀錄。國軍已在宜蘭部署弓三防空飛彈，不排除該無人機是為探查我東部防空部署。

國防部表示，本月廿七日六時至廿八日六時止，國軍偵獲十一架次共機、四艘次共艦，持續在台海周邊活動，其中有六架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域。

根據我方昨公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，除有殲十六戰機、殲十機各兩架次在南部空域伴隨一架轟六實施穿越巴士海峽至我東部外海空域操演外，另有一架BZK-005無人機自北部空域繞行至宜蘭外海空域，行蹤詭異。

此外，雄風二Ｅ型巡弋飛彈（雄昇飛彈）彈體日前在本報鏡頭下首度曝光，在雄昇飛彈加持下，空軍特種飛彈部隊擴編，已有一個新營級部隊成軍。該訊息因地方政府新聞稿而意外曝光。

網路流傳，苗栗縣政府今年一月間發布「苗栗縣各界春節慰問國軍官兵」新聞稿中披露，慰問對象包括空軍防空暨飛彈指揮部七九一旅六四三營。該飛彈營配賦機動式的「特種飛彈」，應正陸續接裝代號「雄隼」的增程型雄昇巡弋飛彈。