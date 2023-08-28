快訊

評／4年前把戲再玩一次！郭台銘宣布參選 歹戲拖棚與尷尬間的鬧劇

郭台銘宣布參選總統…副手鎖定她？ 高金素梅回應了

楊志良金句連發 基進黨吳欣岱酸郭台銘：他是來「敗票」的？

影／陸軍屏東天雷操演重砲射擊 場面震撼壯觀

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影

陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地進行年度重砲保養射擊「天雷操演」，現場多門火砲齊發的震撼力，在海面炸出巨大水花，場面十分震撼，也吸引許多民眾專程前來觀賞，砲兵部隊精實的操演也展現國軍國防實力。

為了確保國防戰力，陸軍八軍團砲兵第43指揮部今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，軍方安排有「M109A2自走砲」、「155公厘榴彈牽引砲」、以及「M110自走砲」等多行火砲，在海岸線上一字排開，數十門火砲一致對準海上目標區，分別分成三舟波進行砲彈擊發，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，都感受得到現場的震撼力，場面相當壯觀，有家長帶著小朋友前來感受震撼體驗。

由於蘇拉颱風逼近，軍方原本安排後天繼續進行另一場天雷操演重砲射擊，目前已經確定將取消操演，位於竹坑陣地的多門重砲今天也會拖回陣地保存。

陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，砲彈落在海面上揚起巨大水花十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，砲彈落在海面上揚起巨大水花十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，砲彈落在海面上揚起巨大水花十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，砲彈落在海面上揚起巨大水花十分壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場吸引不少民眾前來感受震撼體驗。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場吸引不少民眾前來感受震撼體驗。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，震撼力十足。記者劉學聖／攝影

屏東 陸軍 蘇拉颱風

延伸閱讀

屏東夏日狂歡祭1個半月湧150萬人次 今閉幕因雨取消

強颱蘇拉逼近台灣！周春米臉書籲防颱 人在歐洲考察將提前返台

影／屏東男非法改造少見陸製幽靈折疊手槍 警：國內尚未流通

特色市集落腳屏東玉皇宮旁台鐵高架橋下 串聯夜市拚觀光

相關新聞

國軍巡弋飛彈擴編 新單位資訊意外曝光

日前聯合報獨家攝得，國軍雄昇（雄二E）地對地巡弋飛彈試射的影像，使這款現役少數可攻擊大陸內陸的反制武器引起矚目。國防部對...

影／陸軍屏東天雷操演重砲射擊 場面震撼壯觀

陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地進行年度重砲保養射擊「天雷操演」，現場多門火砲齊發的震撼力，在海面炸出巨大水花，場面十分...

共軍大型無人機飛宜蘭外海空域 疑探測我防空部署

國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，昨日共軍一架大型無人機自北部繞行至我宜蘭外海空域，國軍運用任務機、...

如果台灣發生戰爭 小老百姓如何保命

台灣一直是國際認定具有可能發生戰爭的地方，CNN今年1月報導華府智庫「戰略與國際研究中心」兵棋推演共軍在2026年入侵台灣，其中一個版本：美軍慘勝，台灣被摧毀；而目前實際狀況中國環台軍演威脅不曾停止，民眾應加強急難救助及民防相關知識。

國軍聯兵營長期缺裝 自製戰術偵蒐車未交車就已遭部隊負評

國防部前部長嚴德發核定可恃戰力專案計畫後，2019年起，陸軍將戰鬥部隊營級單一兵種營，在2020年11月全數改編聯合兵種營。但是，這個聯兵營火力連至今缺乏裝備，按照軍方準則編制，聯兵營配發戰術偵蒐車，軍備局將在9月台北航太展展出，但因為這款新車操作不便，還沒交車已引起基層部隊負面評價。...

空軍特種飛彈陸續增編成軍 地方政府意外曝光

在海空戰力提升特别預算生產雄昇飛彈加持下，空軍特種飛彈部隊擴編，已有一個新營級部隊成軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦