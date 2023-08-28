影／陸軍屏東天雷操演重砲射擊 場面震撼壯觀

陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地進行年度重砲保養射擊「天雷操演」，現場多門火砲齊發的震撼力，在海面炸出巨大水花，場面十分震撼，也吸引許多民眾專程前來觀賞，砲兵部隊精實的操演也展現國軍國防實力。

為了確保國防戰力，陸軍八軍團砲兵第43指揮部今天上午在屏東竹坑陣地海域地區，進行代號「天雷操演」的重砲實彈射擊訓練，軍方安排有「M109A2自走砲」、「155公厘榴彈牽引砲」、以及「M110自走砲」等多行火砲，在海岸線上一字排開，數十門火砲一致對準海上目標區，分別分成三舟波進行砲彈擊發，現場震耳欲聾的砲聲以及陣陣火光煙硝，都感受得到現場的震撼力，場面相當壯觀，有家長帶著小朋友前來感受震撼體驗。