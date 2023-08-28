快訊

評／4年前把戲再玩一次！郭台銘宣布參選 歹戲拖棚與尷尬間的鬧劇

郭台銘宣布參選總統…副手鎖定她？ 高金素梅回應了

楊志良金句連發 基進黨吳欣岱酸郭台銘：他是來「敗票」的？

共軍大型無人機飛宜蘭外海空域 疑探測我防空部署

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖/國防部
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖/國防部

國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，昨日共軍一架大型無人機自北部繞行至我宜蘭外海空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，昨（27）日（星期日）6時至今（28）日6時止，國軍偵獲共機11架次共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域的共機有6架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據我方公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，除有殲16戰機、殲-10機各兩架次在南部空域伴隨1架轟6實施穿越巴士海峽至我東部外海空域的操演外，另有一架BZK-005無人機自北部空域繞行至宜蘭外海空域，行蹤詭異。

BZK-005 型無人機解放軍海軍的大型無人機。續航能力可觀，可執行通信中繼、偵查、攻擊、測繪等軍事任務。過去就曾參與長航繞台任務。國軍已在宜蘭部署弓三防空飛彈，無人機不排除是為探查我東部防空部署。

國軍 飛彈 解放軍

延伸閱讀

經濟部推AIoT無人機隊魚況探勘技術 助我遠洋漁業者搶占漁撈先機

共軍無人機穿越台灣、沖繩間海域 日本戰機緊急升空

莫斯科商業區 再遭無人機襲擊 距克宮僅13公里

國防部：共軍影響台灣空域行動自由 對我形成嚴峻威脅

相關新聞

國軍巡弋飛彈擴編 新單位資訊意外曝光

日前聯合報獨家攝得，國軍雄昇（雄二E）地對地巡弋飛彈試射的影像，使這款現役少數可攻擊大陸內陸的反制武器引起矚目。國防部對...

影／陸軍屏東天雷操演重砲射擊 場面震撼壯觀

陸軍八軍團今天上午在屏東竹坑陣地進行年度重砲保養射擊「天雷操演」，現場多門火砲齊發的震撼力，在海面炸出巨大水花，場面十分...

共軍大型無人機飛宜蘭外海空域 疑探測我防空部署

國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，昨日共軍一架大型無人機自北部繞行至我宜蘭外海空域，國軍運用任務機、...

如果台灣發生戰爭 小老百姓如何保命

台灣一直是國際認定具有可能發生戰爭的地方，CNN今年1月報導華府智庫「戰略與國際研究中心」兵棋推演共軍在2026年入侵台灣，其中一個版本：美軍慘勝，台灣被摧毀；而目前實際狀況中國環台軍演威脅不曾停止，民眾應加強急難救助及民防相關知識。

國軍聯兵營長期缺裝 自製戰術偵蒐車未交車就已遭部隊負評

國防部前部長嚴德發核定可恃戰力專案計畫後，2019年起，陸軍將戰鬥部隊營級單一兵種營，在2020年11月全數改編聯合兵種營。但是，這個聯兵營火力連至今缺乏裝備，按照軍方準則編制，聯兵營配發戰術偵蒐車，軍備局將在9月台北航太展展出，但因為這款新車操作不便，還沒交車已引起基層部隊負面評價。...

空軍特種飛彈陸續增編成軍 地方政府意外曝光

在海空戰力提升特别預算生產雄昇飛彈加持下，空軍特種飛彈部隊擴編，已有一個新營級部隊成軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦