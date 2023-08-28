共軍大型無人機飛宜蘭外海空域 疑探測我防空部署

國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，昨日共軍一架大型無人機自北部繞行至我宜蘭外海空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，昨（27）日（星期日）6時至今（28）日6時止，國軍偵獲共機11架次共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域的共機有6架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據我方公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，除有殲16戰機、殲-10機各兩架次在南部空域伴隨1架轟6實施穿越巴士海峽至我東部外海空域的操演外，另有一架BZK-005無人機自北部空域繞行至宜蘭外海空域，行蹤詭異。

BZK-005 型無人機解放軍海軍的大型無人機。續航能力可觀，可執行通信中繼、偵查、攻擊、測繪等軍事任務。過去就曾參與長航繞台任務。國軍已在宜蘭部署弓三防空飛彈，無人機不排除是為探查我東部防空部署。