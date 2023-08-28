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國軍巡弋飛彈擴編 新單位資訊意外曝光

聯合報／ 記者程嘉文
雄昇（雄二E）飛彈發射成功，外界首度拍到其型貌。記者劉學聖／攝影
雄昇（雄二E）飛彈發射成功，外界首度拍到其型貌。記者劉學聖／攝影

日前聯合報獨家攝得，國軍雄昇（雄二E）地對地巡弋飛彈試射的影像，使這款現役少數可攻擊大陸內陸的反制武器引起矚目。國防部對雄昇飛彈的相關資訊，向來高度保密，但網友卻從公開資訊中發現，國軍至少已成立三個巡弋飛彈營，其中新組建的第三個營位置在中部地區，先前從未曝光。

昨天在BBS站「批踢踢實業坊」，有網友發文指出：今年1月苗栗縣府舉辦春節勞軍活動，由副縣長鄧桂菊帶隊，慰勞26個國軍與海巡署單位，名單中赫然出現「空軍防空791旅643營」。

空軍防空暨飛彈指揮部的791旅，負責操作巡弋飛彈，國防部雖未證實，但可說已是公開秘密。包括維基百科也寫出，該旅下轄641、642營。空軍各飛彈營番號，百位數皆為6，十位數代表不同彈種，例如天弓與愛國者飛彈分別為1與3，十位數4即為雄昇（雄二E）巡弋飛彈單位。如今643營出現，代表國軍至少已經成立第三個巡弋飛彈營，且位置在苗栗。

勞軍活動新聞稿提到敏感單位的例子，不只苗栗縣府。網友也指出，屏東縣泰武鄉公所的臉書，在今年2月提及，鄉公所前往陸軍333旅，以及空軍防空暨飛彈642營2連，進行招募拜會。這則消息等於證實，642營的駐地，就在屏東北太武山鄰近地帶。

先前媒體曾依據Google Earth的衛星圖，推測國軍在屏東萬金地區333旅附近，新設立特種飛彈基地…如今鄉公所的發文，等於證實當初報導正確，而且曝光了單位番號。

屏東萬金營區腹地廣大，目前為陸軍333旅駐地。圖／翻攝Google Earth
屏東萬金營區腹地廣大，目前為陸軍333旅駐地。圖／翻攝Google Earth

愛國者飛彈 國軍 空軍 巡弋飛彈

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