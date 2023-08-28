空軍特種飛彈陸續增編成軍 地方政府意外曝光

8月19日早晨，中共解放軍東部戰區發言人施毅大校宣布，將在台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點為艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。新聞稿最後提及，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。 我方國防部隨即表示，譴責中共不理性挑釁行為，國軍將依「經常戰備時期突發狀況處置規定」應對，以實際行動守護自由民主。接下來幾天，雙方持續在宣傳領域相互交鋒，甚至民間的媽祖信仰，也被扯進來當成「罵戰」工具。 到底真相如何？或者說，從這些事件當中，可以看出多少群眾被操弄的影子？

2023-08-27 12:00