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月薪3萬夢一場？基本工資月、時薪調幅脫鉤 未來立法主戰場

空軍特種飛彈陸續增編成軍 地方政府意外曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
泰武鄉公所今年2月間從事國防招募拜會，拜會包掛括陸軍機械化步兵第333旅與緊臨的﻿空軍防空暨飛彈指揮部642營第2連。空軍當年在此地興建特種飛彈基地，傳部署的是機敏程度更高的擎天飛彈。圖/取自泰武鄉粉專
泰武鄉公所今年2月間從事國防招募拜會，拜會包掛括陸軍機械化步兵第333旅與緊臨的﻿空軍防空暨飛彈指揮部642營第2連。空軍當年在此地興建特種飛彈基地，傳部署的是機敏程度更高的擎天飛彈。圖/取自泰武鄉粉專

在海空戰力提升特别預算生產雄昇飛彈加持下，空軍特種飛彈部隊擴編，已有一個新營級部隊成軍。

網路流傳，2023年1月間，苗栗縣政府春節慰問國軍官兵新聞稿披露，慰問團慰勞了空軍防空暨飛彈指揮部791旅643營。

空軍防空暨飛彈指揮部下轄五個防空旅，番號為791旅至795旅，792旅部在桃園楊梅，其下642飛彈營、643飛彈營，配賦機動特種飛彈。縣府新聞稿公開643營編制，包括空軍防空791旅643營、空軍防空791旅643營第1連、791旅643營本部連。這些單位應正陸續接裝代號雄隼的增程型雄昇飛彈。

泰武鄉鄉公所今年2月國防招募拜會，拜會﻿陸軍機械化步兵第333旅與﻿空軍防空暨飛彈指揮部791旅642營第2連。空軍當年在這裡興建特種飛彈基地，部隊番號因民間拜會曝光，外傳部署的是機敏程度更高的擎天飛彈。

飛彈 空軍 國軍 陸軍

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